Serie B, si parte con Reggiana-Sassuolo, i big-match e dove vederli in tv

Quindicesima giornata di cadetteria: riflettori puntati sul derby emiliano. Il Pisa ospita il Cosenza, aria di playoff invece tra Brescia e Bari

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Torna in campo la Serie B con la quindicesima giornata. Riflettori puntati sul derby emiliano tra Reggiana e Sassuolo. Interessanti i confronti tra Sampdoria-Catanzaro e Palermo-Spezia. Il Pisa di Filippo Inzaghi, invece, se la vedrà con il Cosenza. Il turno si chiuderà con Salernitana-Carrarese. Di seguito, il programma completo, gli orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming.

Serie B, quindicesima giornata: tutti i match

Il quindicesimo turno di Serie B prende il via questa sera con il derby emiliano tra Reggiana e Sassuolo. I neroverdi, capolista del campionato, arrivano al match in gran forma, reduci dal poker rifilato alla Salernitana. Situazione ben diversa per i granata, che non assaporano la vittoria da oltre un mese e vengono da tre pareggi consecutivi, occupando attualmente il sedicesimo posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sabato 30 novembre ci sono ben quattro sfide in programma alle 15: il Brescia ospiterà il Bari in un incontro tra due piazze molto ambiziose. Il Cittadella affronterà la Juve stabia, mentre il Sudtirol ospiterà la Cremonese. Grande attesa anche per la gara tra Sampdoria e Catanzaro, entrambe appaiate a 16 punti al centro della classifica. All 17:15, spazio al confronto tra Mantova e Modena.

Domenica 1 dicembre il turno proseguirà con il Cesena impegnato in trasferta al Benito Stirpe contro il Frosinone. Riflettori puntati anche sulla sfida tra Palermo e Spezia, mentre il Pisa di Filippo Inzaghi cercherà di agguantare nuovamente la vetta nel match contro il Cosenza. A chiudere la giornata, sarà la sfida tra Salernitana e Carrarese alle 17:15. Non ci sarà il posticipo del lunedì.

Serie B, quindicesima giornata: il programma

La quindicesima giornata si aprirà con il derby emiliano tra Reggiana e Sassuolo in programma questa sera e si chiuderà domenica 1 dicembre con la gara tra Salernitana e Carrarese, senza posticipo del lunedì. Il programma completo:

Reggiana-Sassuolo venerdì 29 novembre ore 20:30

Brescia-Bari sabato 30 novembre ore 15

Cittadella-Juve Stabia sabato 30 novembre ore 15

Sampdoria-Catanzaro sabato 30 novembre ore 15

Sudtirol-Cremonese sabato 30 novembre ore 15

Mantova-Modena sabato 30 novembre ore 17:15

Frosinone-Cesena domenica 1 dicembre ore 15

Palermo-Spezia domenica 1 dicembre ore 15

Pisa-Cosenza domenica 1 dicembre ore 15

Salernitana-Carrarese domenica 1 dicembre ore 15

Serie B, dove vederla in tv e streaming

La stagione 2024-2025 di Serie B sarà interamente trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutte le 390 partite del campionato, inclusi playoff e playout, saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma. Non sono previste trasmissioni gratuite o in chiaro, rendendo DAZN il punto di riferimento unico per seguire l’intero torneo cadetto.