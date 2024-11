Benvenuti alla diretta di Reggiana-Sassuolo, gara valida per la 15' giornata del campionato di Serie B!18:23

Al Mapei va in scena la sfida tra Reggiana e Sassuolo, squadre che dividono l'impianto ma senza avere una particolare rivalità storica. I neroverdi di Fabio Grosso guidano la classifica con 31 punti (uno in più di Spezia e Pisa) e sono reduci da tre vittorie consecutive senza subire gol, mentre non perdono dal 31 agosto scorso.18:30