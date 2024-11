Serie B: tris di Iemmello ma non basta contro la Samp. Il Bari pareggia a Brescia, poker Cremonese

La squadra di Stroppa condanna il Sudtirol alla zona retrocessione. La Juve Stabia ferma il Cittadella di Dal Canto, gol e spettacolo a Marassi

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Gol e spettacolo nel pomeriggio di Serie B. Vittoria in trasferta per la Cremonese, che batte il Sudtirol, mentre Brescia e Bari si dividono la posta in palio al “Rigamonti”. Il Cittadella non riesce ad abbattere il muro eretto dalla Juve Stabia nel secondo tempo e deve accontentarsi del 2-2 maturato all’intervallo. Partita fantastica a Marassi, dove la Sampdoria di Sottil riesce ad agguantare il definitivo 3-3 al 90′ contro un Catanzaro trascinato da Pietro Iemmello.

La Cremonese domina a Bolzano: poker della squadra di Stroppa

Vince e convince la Cremonese di Giovanni Stroppa, che domina al “Druso” di Bolzano, punendo in avvio il Sudtirol di Zaffaroni. A segno Bonazzoli al 3′ del primo tempo, poi il gol del “Mudo” Vazquez ad inizio ripresa. Partita in discesa e grigiorossi che gestiscono senza troppi problemi il pallino del gioco, fino a trovare il tris con Collocolo a poco più di quarto d’ora dalla fine.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel finale, c’è spazio anche per De Luca, che entra e si iscrive a referto, calando il poker per gli ospiti. La Cremonese sale così a quota 24 in classifica e prova a restare in scia al trio di testa formato da Sassuolo, Spezia e Pisa. Male gli altoatesini, che non riescono ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Catanzaro, che beffa! Non basta la tripletta di Iemmello, Leonardi salva la Samp

Beffa per il Catanzaro di Fabio Caserta, che stava sbancando Marassi al termine di una sfida spettacolare. A sbloccare il match è l’ex Juve Sekulov, che porta avanti la Sampdoria di Sottil all’alba dell’intervallo. In avvio di ripresa, però, succede di tutto: prima il pareggio del solito Iemmello, poi il calcio di rigore assegnato da Tremolada all’undici blucerchiato: Tutino, dagli 11 metri, non sbaglia.

Le aquile calabresi non mollano e in quattro minuti la ribaltano: al 66′, Iemmello restituisce il favore e non fallisce il penalty a sua disposizione; al 70′, invece, finalizza l’assist di Pompetti e trafigge Silvestri per la terza volta. A 11 dal 90′ è proprio Pompetti a lasciare i giallorossi in inferiorità numerica, consentendo ai padroni di casa di tornare a spingere sull’acceleratore: per il Catanzaro, la beffa arriva al 90′, con Leonardi che regala almeno un punto agli uomini di Sottil. È 3-3 al “Ferraris”.

Il Bari pareggia a Brescia, buon punto per la Juve Stabia

Il Bari di Moreno Longo non va oltre l’1-1 al “Rigamonti” di Brescia, contro la formazione allenata da Rolando Maran. Dorval risponde al gol di Galazzi, rientrato definitivamente dall’infortunio, prima dell’errore dal dischetto di Falletti, che grazia le Rondinelle e non permette ai galletti di chiudere la prima frazione in vantaggio.

Al “Tombolato”, invece, succede tutto nel primo tempo: Folino e Candellone ribaltano l’iniziale vantaggio targato Amatucci, per poi lasciare spazio al penalty di Pandolfi al quarto minuto di recupero. Nei secondi 45 minuti, resista il 2-2, nonostante i tentativi della squadra di Dal Canto, ancora ferma ad una vittoria sotto la nuova gestione tecnica.