Serie B: spettacolare match tra Bari e Cittadella, ma intanto lo Spezia si avvicina di più alla vetta

Si chiude la 14esima giornata di Serie B con lo spettacolare match tra Bari e Cittadella, mentre lo Spezia vince contro il Sudtirol e aggancia il Pisa in classifica, a -1 dal Sassuolo capolista

La 14esima giornata di Serie B si è chiusa oggi con le ultime quattro partite, di cui tre nel primo pomeriggio e l’ultima sfida del turno, il big match Palermo-Sampdoria, a chiudere più tardi. Ma prima ancora c’è stata un’altra partita attesa, quella tra Spezia e Sudtirol, con gli uomini di mister D’Angelo che vincono e agganciano in vetta alla classifica il Pisa, portandosi al secondo posto a solo un punto dal Sassuolo capolista. Prosegue invece il momento nerissimo del Frosinone, mentre tra il Bari si fa rimontare dal Cittadella in un match ricco di occasioni e di cambi di fronte.

Bari-Cittadella 3-2: Sibilli mattatore, Lasagna infortunato

Il primo tempo al San Nicola si chiude con una tripletta degli ospiti: ad aprire le marcature subito Lasagna, che al 5′ esegue una gran cavalcata palla al piede saltando il difensore, per poi trovare la rete. Ma l’attaccante in prestito al Verona paga poi dazio al 38′ con un infortunio muscolare (al suo posto in campo Dal Canto chiama Favilli). Il resto dei gol li firmano il mattatore del match Sibilli su rigore (fischiato a causa del fallo ricevuto in area da parte di Angeli) e Maiello, autore di una gran rete.

Nella ripresa il Cittadella accorcia però le distanze con Carissoni al 52′ e tre minuti dopo con Pandolfi: gli ospiti insomma prendono le redini della gara, con Longo che prova a rispondere con una serie di cambi. Ma il Bari resta pressato nella propria metà campo, e sul finale l’arbitro Bonacina si scatena con una serie di ammonizioni (sette in tutto il match). Si chiude quindi con un punteggio di 3-2 per il Bari, ora in zona play-off, mentre i rivali non si schiodano dal penultimo posto in classifica.

La Cremonese torna al successo, il Frosinone non esce dalla crisi

Il primo tempo tra Cremonese e Frosinone è viziato dalla volontà di entrambe di non accollarsi rischi, tra gli ospiti che cercano di difendere il quinto posto dopo due sconfitte nelle ultime partite e i ciociari che sono in profonda crisi, come testimonia la posizione da fanalino di coda in classifica. Allo Zini quindi la situazione nei primi 45 minuti si chiude sulle reti bianche, mentre nella ripresa la Cremonese trova il vantaggio per 1-0 con la rete di Vázquez al 55′. Negli ultimi minuti viene anche sfiorato il raddoppio con De Luca.

Spezia vince 3-0 sul Sudtirol e vede più vicina la vetta della classifica

Il primo set va allo Spezia, che chiude i primi 45 minuti con un vantaggio di due reti a zero. Potevano essere anche tre, ma il gol di Kouda nei primi minuti viene annullato per un fallo di mano ad opera di Pio Esposito, autore dell’assist. In seguito arriva l’autogol di Pietrangeli, per poi allargare il vantaggio con Pio Esposito, che si fa quindi perdonare l’errore dell’avvio di gara. Il Sudtirol comunque non ha recitato il ruolo dello sparring partner, mentre i liguri devono incassare il colpo di un nuovo infortunio per Kouda, che al 26′ si ferma per i postumi di un contatto con Molina. Al 70′ lo Spezia mette l’ulteriore sigillo sul match (e sull’ascesa al secondo posto alle spalle del Sassuolo, a pari punti con il Pisa sconfitto ieri) con la rete di Vignali.

Serie B 2024/2025, la classifica aggiornata