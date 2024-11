Serie B: il Sassuolo sul velluto con la Juve Stabia. La Carrarese castiga il Pisa al 90'

Pippo Inzaghi perde nel finale, resiste la Juve Stabia in 10 contro 11 per tutta la gara col Brescia, i neroverdi fanno il botto e affossano i campani

Dopo il pari dell’anticipo del venerdì tra Cosenza e Modena, oggi sono andate in scena altre quattro partite di Serie B. Nel torneo cadetto, il Sassuolo ha battuto 4-0 la Salernitana. Tre punti portati a casa pure dalla Carrarese che nel finale riesce a colpire un Pisa che ha giocato quasi tutta la gara in inferiorità numerica. Pareggi, infine, tra Catanzaro e Mantova e tra Juve Stabia e Brescia con quest’ultimo senza reti.

Ripresa show del Sassuolo: affossata la Salernitana

Primo tempo di studio, poi il Sassuolo ha preso le misure della Salernitana affossandola con due colpi ben assestati. Al 64′ i neroverdi si sono portati in vantaggio con Nicholas Pierini mentre a chiudere i conti ci hanno pensato Laurienté, Moro e Thorsvedt nel finale. Continua la marcia emiliana verso la promozione: momentaneamente il team di Fabio Grosso è primo in classifica. Morale decisamente opposto per i campani, in piena zona retrocessione e non rivitalizzati dall’approdo in panchina di Colantuono.

Il Catanzaro raggiunge il Mantova nel finale

Pareggio rocambolesco tra Mantova e Catanzaro. I padroni di casa si portano in vantaggio due volte, in entrambi i casi con un Davide Brigantini in versione cecchino. I calabresi, però, riescono a rimontare prima col bomber Pietro Iemmello e quindi nel finale con Nicolò Buso. I lombardi hanno chiuso in 10 l’incontro a causa dell’espulsione di Stefano Cella. Le due compagini restano al centro della classifica, con solo una lunghezza a separarla.

Spunta Bouah nel finale: crolla il muro del Pisa

Ci ha provato il Pisa, fino all’ultimo, a resistere agli assalti della Carrarese. I toscani hanno giocato gran parte della gara in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Idrissa Touré dopo appena 26 minuti di gioco. Inevitabile che quell’episodio ha condizionato fortemente il match con i cambi forzati da parte di Pippo Inzaghi e il disperato forcing degli apuani. A fare centro ad un soffio dal 90esimo è stato Bouah.

La Juve Stabia resiste in inferiorità numerica

Fioccano i cartellini rossi nel torneo cadetto. Anche la Juve Stabia è stata costretta a giocare l’intero match in 10 contro 11. I campani hanno pagato l’espulsione di Varnier dopo appena 15 minuti. In questo caso, tuttavia, non ne ha saputo approfittare il Brescia che è sbattuto sul muro eretto dai gialloblù. Le due squadre restano così appaiate a quota 18 punti in zona playoff. Da monitorare però la situazione del team guidato da Pagliuca che non vince dal 4 ottobre.