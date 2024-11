Serie B, si parte con Cosenza-Modena, i big-match e dove vederli in tv e in streaming

Torna in campo la Serie B dopo la sosta per le nazionali: il 14° turno si apre con Cosenza-Modena. Il Pisa a Carrara, Sassuolo e Spezia in casa

La Serie B torna in campo con l’anticipo del 14° turno, tra Cosenza e Modena in programma questa sera. Domani si disputeranno 5 incontri, domenica gli ultimi 4 (non sono previsti posticipi di lunedì).

Trasferta nella vicina Carrara per il Pisa capolista, le inseguitrici Sassuolo e Spezia giocheranno tra le mura amiche rispettivamente contro Salernitana e Sudtirol. Per la Cremonese, che ripresenta Giovanni Stroppa in panchina, c’è il Frosinone ultima della classe. La Sampdoria va a Palermo.

Serie B, 14° turno, l’anticipo Cosenza-Modena

Al “San Vito-Marulla” si apre il sipario sul campionato di Serie B. Cosenza e Modena sono a pari punti, 14, ma i calabresi stanno scontando una penalizzazione di 4 punti. Entrambe arrivano al confronto reduci dalla vittoria ottenuta prima della sosta: il Cosenza a Brescia (2-3), il Modena in casa contro la Carrarese (2-0).

Gli emiliani non hanno mai vinto in trasferta quest’anno (appena 3 punti conquistati fuori casa), mentre il Cosenza vuole ritrovare il sorriso tra le mura amiche che manca dal 15 settembre (2-1 alla Sampdoria, poi due sconfitte e due pareggi nelle ultime 4 gare interne).

Serie B, 14° turno, i big match di domani

Domani le attenzioni sono rivolte a due gare in particolare: Carrarese-Pisa e Sassuolo-Salernitana. La capolista di Pippo Inzaghi potrebbe avere l’impegno, sulla carta, meno agevole. Il derby allo “Stadio Dei Marmi” rappresenta un ostacolo insidioso per i nerazzurri, che guidano la classifica con 2 punti di vantaggio sul Sassuolo e 3 punti sullo Spezia terzo.

Dopo lo stop a Castellammare di Stabia, del 29 settembre, il Pisa ha inanellato 6 risultati utili di fila (4 vittorie), superando Cremonese (in trasferta) e Sampdoria (in casa) prima della sosta. La Carrarese, quintultima, è alla ricerca di continuità, soprattutto davanti al pubblico amico, che ha ritrovato dopo l’esilio forzato a Pisa, per i lavori allo stadio di casa: 2 punti nelle ultime 3 uscite, con zero reti all’attivo.

Il Sassuolo chiede strada alla Salernitana, sulla cui panchina esordisce (nuovamente) Stefano Colantuono, che ha preso il posto dell’esonerato Martusciello. Emiliani in serie aperta dal 15 settembre (l’ultimo ko risale al 31 agosto contro la Cremonese): da allora 9 risultati utili consecutivi, di cui 7 vittorie. Per i campani non c’è altra soluzione che tornare a fare punti dopo essere scivolati al terzultimo posto: l’ultima vittoria, a Palermo, il 6 ottobre, poi 2 pareggi e 3 ko nelle recenti 5 uscite.

Da sottolineare anche il derby Cesena-Reggiana che chiude il sabato di Serie B: i bianconeri di Mignani, con una poderosa rimonta (10 punti in 4 partite), sono saliti fino al 4° posto. Balbetta la Reggiana, ai margini della zona playout e a secco di vittorie da 4 giornate (solo 2 punti conquistati).

Serie B, 14° turno, i big match di domenica

Nella domenica di Serie B fari puntati su Spezia-Sudtirol e Palermo-Sampdoria. Lo Spezia, unica squadra cadetta ancora imbattuta (7 vittorie e 6 pareggi), viaggia a un ritmo promozione (11 punti nelle ultime 5 giornate). Difesa a tenuta stagna (8 reti subite, la migliore retroguardia del campionato) e attacco in crescita (3 reti alla Juve Stabia prima della sosta): i liguri partono favoriti contro un Sudtirol in caduta libera.

L’arrivo in panchina di Marco Zaffaroni non ha fermato l’emorragia di sconfitte (8, è la squadra che ne ha perse di più): terzultimo posto in classifica, con un solo punto conquistato nelle ultime 5 gare disputate.

Scontro tra deluse al “Renzo Barbera” dove il Palermo, 7° della classe ma parecchio distante dalla corsa alla promozione diretta (-11 dal Sassuolo), ospita la Sampdoria, che dopo essersi riavvicinata alla zona playoff è di nuovo scivolata indietro: un punto nelle ultime 3 partite.

Serie B, il programma della 14^ giornata

La 14^ giornata del campionato di Serie B 2024/25 si apre stasera con l’anticipo Cosenza-Modena e si concluderà domenica 24 novembre, senza i posticipi del lunedì. Di seguito, il programma completo:

Cosenza-Modena stasera ore 20.30

Carrarese-Pisa sabato 23 novembre ore 15

Juve Stabia-Brescia sabato 23 novembre ore 15

Sassuolo-Salernitana sabato 23 novembre ore 15

Cesena-Reggiana sabato 23 novembre ore 17.15

Bari-Cittadella domenica 24 novembre ore 15

Cremonese-Frosinone domenica 24 novembre ore 15

Spezia-Sudtirol domenica 24 novembre ore 15

Palermo-Sampdoria domenica 24 novembre ore 17.15

Serie B, dove vederla in diretta tv e streaming

Tutte le 390 partite del campionato di Serie B 2024-2025 (più playoff e playout) saranno trasmesse in diretta streaming e in esclusiva su DAZN. Non sono previste trasmissioni in chiaro e gratuite: DAZN è l’unica piattaforma per seguire l’intera stagione del torneo cadetto.