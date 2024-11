Serie B, Südtirol: Valente paga la crisi, Zaffaroni il nuovo allenatore 

Esonerato l’allenatore della squadra altoatesina che ha racimolato un punto nelle ultime quattro partite e naviga in zona playout: al suo posto l’ex tecnico di Verona e Feralpisalò

Altro cambio di panchina in serie B: dopo la sconfitta rimediata ieri a Cesena (1-0) il Südtirol ha esonerato il tecnico Federico Valente. La squadra altoatesina è stata affidata temporaneamente al secondo Nicolò Cherubin, ma pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità riguardo alla nomina dell’ex Verona e Feralpisalò Marco Zaffaroni ad allenatore della prima squadra.

La sconfitta di misura incassata ieri sul campo del Cesena nella 12a giornata di serie B è costata cara a Federico Valente, tecnico del Südtirol: il club bolzanino ha infatti comunicato l’esonero dell’allenatore e affidato la squadra al secondo Nicolò Cherubin per l’allenamento odierno. “La società ringrazia il tecnico per il grande impegno, la dedizione costante, la professionalità e l’attaccamento ai colori biancorossi dimostrati in questi mesi – si legge nel comunicato del club – . A Federico Valente, persona di grandi valori morali, che ha incarnato fin dal primo momento i principi del club, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Gerhard Comper e di tutta la società FC Südtirol”. In serata è poi arrivata la notizia dell’ingaggio del tecnico Marco Zaffaroni, ex Verona e Feralpisalò.

Serie B, Valente paga la crisi del Südtirol

Valente, 49enne svizzero del Ticino, era arrivato al Südtirol nel 2023, in qualità di tecnico della formazione Primavera. A dicembre 2023 era subentrato all’allenatore esonerato Pierpaolo Bisoli, riuscendo a centrare la salvezza con due giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare e chiudendo poi il campionato al 12° posto.

Il campionato 2024/25, però, ha visto il suo Südtirol crollare nel rendimento: la squadra altoatesina è attualmente al 16° posto con 13 punti in classifica, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte. La crisi del Südtirol s’è aggravata in particolare da metà ottobre: dopo la vittoria in trasferta a Cosenza il team altoatesino ha raccolto un solo punto nelle successive 4 giornate.

Südtirol a Zaffaroni, ex Verona e Feralpisalò

Cherubin, ex secondo di Valente, ha ricoperto il ruolo di allenatore della prima squadra solo per un pomeriggio. Per la panchina del Südtirol il nome più caldo è quello di Marco Zaffaroni, 55enne allenatore milanese che nel dicembre 2022 occupò la panchina del Verona insieme a Salvatore Bocchetti, che non aveva il patentino per allenare in serie A. Nella scorsa stagione Zaffaroni ha allenato la Feralpisalò senza però riuscire a evitare la retrocessione in serie C. Domani inizierà la sua avventura sulla panchina del Südtirol.