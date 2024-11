Serie B: Il Pisa torna in vetta, il Palermo riabbraccia Miccoli ma viene beffato dal Cittadella

I risultati delle ultime partite della 12esima giornata di Serie B: il Pisa si riprende la vetta della classifica battendo la Cremonese in tenuta celebrativa per i suoi 110 anni di storia. Cade il Palermo in extremis, pareggiano Frosinone e Salernitana

La domenica della 12esima giornata di Serie B ha chiuso il turno con le ultime sette partite, cinque delle quali iniziate alle 15:00 e le altre due alle 17:15. Si staglia anzitutto un Pisa che dopo due pareggi consecutivi ritrova il successo (3 gol a 1) abbattendo una Cremonese celebrativa (vedremo perché) e andando così a rinsaldare la vetta della classifica ponendosi a +3 sulla diretta inseguitrice Spezia. Tornando alla Cremonese, questa viene agganciata al quarto posto dal Cesena, vincente 1-0 contro il Sudtirol. Pareggio a reti bianche tra Catanzaro e Frosinone, finisce 1-1 tra Cosenza e Salernitana, mentre il Palermo cade in casa contro il Cittadella, a cui basta il gol in zona Cesarini di Pandolfi per avere la meglio.

Cosenza-Salernitana 1-1: i campani si salvano con il rigore trasformato da Verde.

Si mette male per la Salernitana alla fine del primo tempo: i padroni di casa infatti al 37′ vanno in vantaggio grazie a Florenzi, ma già al 4′ minuto Strizzolo trova il gol, annullato però per fuorigioco. I campani soffrono i rivali senza proporre un gioco davvero efficace e pericoloso. Nella ripresa, al 60′, un fallo di Martino su Wlodarczyk determina via VAR il calcio di rigore per la Salernitana: Verde dal dischetto non manca la rete, portando in parità il match.

Cesena-Sudtirol 1-0: la sblocca Shpendi

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, senza sbilanciamenti da una parte o dall’altra: il Cesena, in cerca della seconda vittoria in casa di fila dopo aver pareggiato nel controverso match con la Salernitana, inizia arrembante per poi scalare i ritmi sul finale del primo tempo. Il match si sblocca nella ripresa grazie alla rete di Shpendi, mentre il Sudtirol, nonostante i vari cambi, non riesce a sovvertire la sorte della partita che perde 1-0.

Catanzaro-Frosinone 0-0: il vero brivido lo regala il confronto tra le panchine

Gli ospiti nel primo tempo hanno due occasioni capitali, rispettivamente con Vural con un colpo di testa pericolosissimo per il Catanzaro e poi Canotto nella prima mezz’ora. Ma i 45 minuti di avvio si chiudono a reti inviolate per entrambe le squadre. Al 60′ il Catanzaro si avvicina al vantaggio con un tiro dai 16 metri di Compagnon che finire fuori di poco. Sul finale ci prova Garritano per il Frosinone, ma il match si chiude sullo 0-0. Da notare che al 75′ l’entrata severa di Brighenti su Darboe ha aizzato gli animi degli ospiti che chiedevano a gran voce il cartellino rosso per il giocatore del Catanzaro. Al che diversi giocatori della squadra padrona di casa, tra cui Cerofolini, si sono avvicinati alla panchina. Un po’ di tensione, poi rientrata.

Palermo-Cittadella 0-1: i rosanero cadono alla presenza dell’ex capitano Miccoli

In un Renzo Barbera dove a presenziare sugli spalti è comparso anche l’ex capitano rosanero Fabrizio Miccoli (omaggiato dalla Curva Nord con lo striscione “Sei la storia che nessuno potrà mai cancellare”) va in scena un match che nel primo tempo regala molto spettacolo e occasioni da ambo le squadre, senza però affondare il colpo. Si riparte nel secondo tempo dallo 0-0, ma alla fine è il Cittadella a beffare i rosanero con il gol di Pandolfi al 90′.

Cremonese-Pisa 1-3: ottava vittoria nell’attuale campionato per la squadra di Inzaghi

Non manca lo spettacolo nel primo tempo dello stadio Zini, davanti a più di 10.000 spettatori. Gli ospiti colgono subito il gol con Marin su tap-in di Ravanelli, ma poi la Cremonese (i cui giocatori sono scesi in campo con la maglia celebrativa vintage per i 110 anni del loro club) trova la vita della rete con Vazquez. L’equilibrio però viene rotto dal Pisa, con Touré che innesta un cross che viene capitalizzato in gol da Piccinini.

E nella ripresa gli ospiti conquistano la terza rete della partita, firmata al 57′ da Tramoni, approfittando anche della palla persa a centrocampo dalla squadra di Corini, che nel secondo tempo fatica a rendersi davvero pericolosa.

Classifica Serie B 2024/2025