Serie B: Bari beffato dalla Reggiana nel finale, lo Spezia vola grazie ai fratelli Esposito

I gol di Lucchesi e Gondo negano la vittoria alla squadra di Longo. Torna a volare l'undici di D'Angelo, pari tra Carrarese e Juve Stabia

In Serie B, vince ancora lo Spezia di Luca D’Angelo, portando a casa tre punti di vitale importanza contro il Modena. Scialbo pareggio tra Carrarese e Juve Stabia, che non vanno oltre lo 0-0 e mettono in cascina un punto prezioso in chiave salvezza. Pirotecnico 2-2 tra Bari e Reggiana, con un finale thriller.

Bari raggiunto nel finale, rimonta Reggiana al San Nicola

Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, soprattutto nella seconda metà della frazione, succede di tutto tra Bari e Reggiana. Al “San Nicola”, prima il micidiale uno-due dei pugliesi, con Benali e Novakovich freddi a tu per tu con capitan Bardi, e poi la clamorosa rimonta degli ospiti, protagonisti a ridosso del 90′ con Lucchesi, “aiutato” dall’intervento del Var, e Cedric Gondo, su calcio di rigore. Frittata di Radunovic nell’occasione, con i galletti che pagano a caro prezzo la costruzione dal basso e la pressione degli attaccanti di Viali.

Finisce in parità, con il Bari che può certamente recriminare, considerando il doppio vantaggio maturato ad inizio ripresa. Poi, le consuete ingenuità della compagine allenata da Longo, che getta all’aria due punti importantissimi tra le mura amiche. Pareggio d’oro per l’undici di Reggio Emilia. Si chiude con i fischi del pubblico di fede barese.

Spezia, vittoria targata Esposito

Lo Spezia di Luca D’Angelo torna a volare, superando anche il Modena grazie al gol di Francesco Pio Esposito, bravo a farsi trovare pronto all’alba dell’intervallo, sull’assist del fratello Salvatore. Un’azione, confezionata in famiglia, che consegna l’intero bottino ai bianconeri, pericolosi nei secondi 45 minuti con la punizione dello stesso Salvatore Esposito, fermato da Gagno e dalla traversa.

Nel mezzo, non mancano le occasioni per gli emiliani, due volte a un passo dalla rete del pareggio con il solito Peppe Caso, costante spina nel fianco per la retroguardia di casa. Non basta ai canarini, ora relegati nella zona calda della classifica. Lo Spezia, invece, ritrova il sorriso dopo due pareggi consecutivi.

Carrarese-Juve Stabia 0-0: Bleve vince il duello con Adorante

Partita molto bloccata allo “Stadio dei Marmi” di Carrara, dove si percepisce il peso dei punti in palio. Grande equilibrio nella prima ora di gioco, con il solo Adorante capace di spaventare la difesa dei padroni di casa, con un colpo di testa che costringe Bleve ad un super intervento a pochi centimetri dalla linea di porta.

Nella ripresa, la gara si fa sporca ed è sempre l’attaccante scuola Inter a creare i maggiori problemi ai difensori toscani: ghiotta chance sul destro dell’ex Triestina, che trova pronto all’appuntamento il portiere dell’undici di Antonio Calabro, assoluto protagonista. Clean sheet per lui e Thiam. Carrarese e Juve Stabia non si disuniscono e alla fine mettono a referto un punto prezioso in chiave salvezza.