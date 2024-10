Serie B, risultati e classifica - Il Brescia rallenta lo Spezia, colpo del Cosenza sulla Reggiana, Bari a secco

Cinque i pareggi, unica vittoria quella dei calabresi: il Pisa resta in vetta davanti al Sassuolo, Frosinone ora ultimo

Si sono giocate sei partite per l’undicesima giornata di Serie B: unica vittoria, quella del Cosenza per 1-0 in casa della Reggiana. Sono finite in parità le altre cinque gare: Bari-Cremonese 0-0, Brescia-Spezia 1-1, Juve Stabia-Sassuolo 2-2, Modena-Cremonese 2-2, Salernitana-Cesena 1-1. In classifica resta così al comando da solo il Pisa con 23 punti davanti al Sassuolo con 22 e allo Spezia con 21. In coda tre punti pesanti in chiave salvezza per il Cosenza.

Bari-Carrarese 0-0

Ancora un pareggio, ancora uno 0-0 che sa di continuità (nove risultati utili) ma anche di limiti terribilmente cronici: il Bari non sa segnare. Ci va spesso vicino al gol, ma non finalizza. E dopo un primo tempo con poche idee, sul piano della grinta e dell’intensità il registro cambia nella ripresa ma la sostanza non cambia. Ringrazia la Carrarese che porta a casa un punto prezioso e che nel finale mette i brividi: ma la beffa viene evitata da un ottimo Radunovic. Non incide Sibilli, così come l’inserimento di Novakovich. Bellomo e Oliveri fanno del proprio meglio.

Brescia-Spezia 1-1

Lo Spezia conferma la propria imbattibilità ma non riesce a battere il Brescia. Liguri in vantaggio nel primo tempo con Giuseppe Di Serio, ripresa di difesa strenua. Prima il gol del pareggio lombardo di Verreth su punizione, poi il rosso a Vignali. Ma alla fine finisce pari, e i ragazzi di Luca D’Angelo rimangono terzi.

Juve Stabia-Sassuolo 2-2

Gol e spettacolo al Menti di Castellammare. Due volte in vantaggio, in entrambi i casi con Nicholas Pierini, i neroverdi sono stati raggiunti dai gialloblù: in gol Fabio Maistro e poi Andrea Adorante. La Juve Stabia si conferma una delle più belle sorprese di questo campionato, d’altronde la classifica non mente visto che è momentaneamente quinta. Il Sassuolo fallisce il sorpasso al Pisa che rimane capolista in vista del match di domani, in casa contro il Catanzaro.

Modena-Cremonese 2-2

Gol e spettacolo al Braglia. Cremonese subito in vantaggio con la seconda rete consecutiva di Federico Bonazzoli, poi arriva la rimonta dei Canarini, prima con Caso e poi con Alessandro Dellavalle. Entrambi hanno siglato i loro primi gol in gialloblù. Ma nel secondo tempo, dopo due pali colpiti da Dennis Johnsen, i grigiorossi hanno trovato il 2-2 con Franco Vazquez, frenando dopo due vittorie di fila dopo l’arrivo di Eugenio Corini.

Reggiana-Cosenza 0-1

Cade ancora la Reggiana, che incassa una pesante sconfitta interna dopo il ko di Palermo. Gli emiliani sono stati messi sotto soprattutto nel primo tempo dal Cosenza, che ne ha approfittato nel finale segnando con Manuel Ricciardi, alla seconda rete consecutiva. I calabresi tornano dunque a vincere dopo cinque giornate, per la prima volta fuori casa, e fanno un significativo passo avanti in classifica.

Salernitana-Cesena 1-1

Tutto nel primo tempo all’Arechi di Salerno: padroni di casa avanti grazie al primo gol di Daniele Verde, poi arriva il rosso al portiere Fiorillo e l’eurogol dell’ex Verona Tavsan. Nel secondo tempo il Cesena ci prova, i granata serrano i ranghi e difendono un pareggio che però serve a poco ad entrambe le squadre.

Serie B – Il programma di domani

Sudtirol-Frosinone

Cittadella-Sampdoria

Mantova-Palermo

Pisa-Catanzaro

La classifica di serie B

Pisa 23

Sassuolo 22

Spezia 21

Cremonese 18

Juve Stabia 16

Palermo 15

Cesena 15

Sampdoria 14

Brescia 14

Bari 13

Catanzaro 12

Carrarese 12

Reggiana 12

Salernitana 12

Mantova 12

Sudtirol 12

Modena 11

Cosenza 10*

Cittadella 8

Frosinone 7

*Cosenza 4 punti di penalizzazione