SerieB 20-21: promozioni, retrocessioni, playoff, playout. Regole

Anche la Serie B 2020-21 avrà un’appendice post-campionato. Sono infatti previste non solo 2 promozioni dirette in Serie A e 3 retrocessioni dirette in Serie C, ma si deve stabilire la terza promossa in massima serie e la quarta retrocessa attraverso l’ormai consolidato meccanismo dei playoff e dei playout. Si prevedono partite all’ultimo sangue e di rara tensione. E’ possibile seguirle tutte mediante Dazn (qui come fare per accedere alla diretta)

La posizione delle squadre nella classifica finale, ovviamente determina la promozione o la retrocessione diretta oppure la partecipazione o meno al torneo di playoff o di playout. Ma prima di tutto è necessario stabilire la classifica finale in modo corretto e preciso, perché in base al piazzamento in classifica ogni singola squadra conoscerà il proprio destino in questo finale stagione.

Serie B 2020-21, criteri per stabilire la classifica avulsa:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate;

b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e) del sorteggio.

In altre parole: si va a scalare dalla soluzione a) alla e). Per prima cosa si vedono gli scontri diretti, a parità negli scontri diretti, si vede la differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti, in caso di ulteriore parità si guarda la differenza reti in campionato, in subordine le sole reti segnate. Se anche in questa quarta ipotesi le squadre dovessero risultare pari, si ricorrerà al sorteggio.

Serie B 2020-21 chi va direttamente in Serie A?

In Serie A vanno le prime due squadre in classifica. Quest’anno non c’è la regola della distanza di 15 punti tra la terza e la quarta. La terza va ai playoff a prescindere.

Playoff Serie B 2020-21: chi partecipa e come si disputano?

I playoff della Serie B servono a determinare la terza promossa. E’ un minitorneo a eliminazione diretta tra le squadre che chiudono il campionato tra la 3a e l’8a posizione in classifica.

– Turno preliminare

La gara è di sola andata fra la 6a e la 7a e fra la 5a e l’8a e prevede, in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari.

In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore, ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.

– Semifinali

La 3a classificata gioca contro la vincente del match fra la 6a e la 7a; mentre la a 4a se la vede contro la vincente fra la 5a e l’8a. Le partite si giocano con un match di andata e uno di ritorno.

La gara di ritorno è sempre in casa della squadra meglio piazzata nella regular season.

In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica (non si disputano quindi i tempi supplementari).

Non vale la regola dei gol segnati in trasferta (cioè che a parità di risultato valgano doppio).

– Finale

Le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato.

Per decidere la squadra vincitrice e che passa in Serie A prima di tutto si vede l’esito delle due partite.

In caso di parità si valutano i punti che le due finaliste hanno ottenuto durante la stagione regolare.

In caso di ulteriore parità si va ai supplementari.

E se proprio neanche i supplementari dovessero fare la differenza, si dovrà ricorrere alla lotteria dei calci di rigore.

Anche in finale non c’è la regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta.

Serie B 2020-21: come si stabiliscono le retrocessioni in Serie C?

Retrocedono direttamente in Serie C le ultime 3 squadre in classifica. Anche la quartultima potrebbe retrocedere direttamente se ha più di 4 punti di distacco dalla squadra che la precede in classifica.

Playout Serie B 2020-21: regole

Il playout di Serie B serve per determinare la quarta squadra che retrocede in Serie C. Si tratta di una partita tra la quartultima in classifica e la quintultima. La sfida si gioca in due gare di andata e ritorno. In caso di parità dopo i 180′ resta in Serie B la squadra che ha avuto il miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare. Non vale la regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta.

Calendario playoff-playout Serie B 2020-21

13 maggio Turno preliminare Playoff 15 maggio Partita andata Playout 17 maggio Partita andata Semifinale Playoff 20 maggio Partita ritorno Semifinale Playoff 21 maggio Partita ritorno Playout 23 maggio Partita andata Finale Playoff 27 maggio Partita ritorno Finale Playoff

Dove vedere i playoff e i playout della Serie B

La partite della Serie B sono ormai una esclusiva Dazn e quindi per vederle, basta sfruttare il contratto esistente. Se non lo avete ancora sottoscritto, è semplice:

Per seguire in diretta tutte le partite dei playoff e playout di Serie B su DAZN

VIRGILIO SPORT | 22-04-2021 10:00