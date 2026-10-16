SerieB 20-21: promozioni, retrocessioni, playoff, playout. Regole

Il regolamento per determinare promozioni, retrocessioni, playoff e playout al termine della stagione 2025-26 della Serie B

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Il campionato di Serie B 2026-27 vede la partecipazione di 20 squadre che si affrontano in 38 giornate con la formula del calendario asimmetrico. Il campionato è iniziato il 21 agosto 2026 e terminerà il 14 maggio 2027. Dopo di che scatteranno i playoff e i playout per stabilire la terza squadra che salirà in Serie A e la quarta che retrocederà in Serie C.

SERIE B PLAYOFF e PROMOZIONE DIRETTA

Perché si sono determinati questi risultati? Ecco di seguito la spiegazione del regolamento della Serie B.

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Chi viene promosso direttamente in Serie A?

In Serie A sono promosse 3 squadre. La 1a e la 2a in classifica al termine della 38a giornata, passano automaticamente nella serie superiore. La 3a in classifica se ha almeno 15 punti di vantaggio sulla 4a, accede direttamente nella massima serie. Se il distacco dovesse essere inferiore ai 15 punti allora la terza promossa uscirà dai playoff.

Chi accede ai playoff della Serie B?

Il playoff della Serie B è disputato dalle sei squadre che si piazzano dal 3° all’8° posto della classifica finale (sempre a patto che la terza e la quarta in classifica non siano distanziate di 14 punti).

Classifica avulsa Serie B: cos’è, come si determina, a cosa serve

Per capire, in caso di arrivo a pari punti, l’esatta posizione in classifica delle squadre si ricorre a questi criteri:

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; del sorteggio.

In altre parole: si va a scalare dalla soluzione 1) alla 5). Per prima cosa si vedono gli scontri diretti, a parità negli scontri diretti, si vede la differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti, in caso di ulteriore parità si guarda la differenza reti in campionato, in subordine le sole reti segnate. Se anche in questa quarta ipotesi le squadre dovessero risultare pari, si ricorrerà al sorteggio.

Regolamento playoff di Serie B: come funzionano gli spareggi promozione

I playoff della Serie B servono a determinare la terza promossa. E’ un minitorneo a eliminazione diretta tra le squadre che chiudono il campionato tra la 3a e l’8a posizione in classifica.

Turno preliminare

La gara è di sola andata 6a-7a e 5a-8a. Dopo 90 minuti se ci fosse situazione di pareggio, si disputano i soli tempi supplementari .

In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore , ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.

La gara è di 6a-7a e 5a-8a. Dopo 90 minuti se ci fosse situazione di pareggio, si disputano i . In caso di ulteriore parità , ma vince la squadra meglio classificata nella regular season. Semifinali

La 3a classificata gioca contro la vincente del match fra la 6a e la 7a; mentre la a 4a se la vede contro la vincente fra la 5a e l’8a.

– Le partite si giocano con un match di andata e uno di ritorno .

– La gara di ritorno è sempre in casa della squadra meglio piazzata nella regular season.

– In caso di parità di punti ottenuti nel doppio scontro dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica ( non si disputano quindi i tempi supplementari).

– Non vale la regola dei gol segnati in trasferta (cioè che a parità di risultato valgano doppio).

La gioca contro la vincente del match fra la 6a e la 7a; mentre la a se la vede contro la vincente fra la 5a e l’8a. – Le partite si giocano con un match di e uno di . – La gara di ritorno è sempre in casa della squadra meglio piazzata nella regular season. – In caso di parità di punti ottenuti nel doppio scontro dopo 180’ si tiene conto della nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica ( si disputano quindi i tempi supplementari). (cioè che a parità di risultato valgano doppio). Finale

– Le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato.

– Per decidere la squadra vincitrice e che passa in Serie A, prima di tutto si vede l’esito delle due partite.

– In caso di parità di punti ottenuti nel doppio scontro, si considera la differenza reti del doppio scontro

– In caso di ulteriore parità si valutano i punti che le due finaliste hanno ottenuto durante la stagione regolare.

– In caso di ulteriore parità (cioè le due squadre hanno ottenuto gli stessi punti) la partita va ai tempi supplementari.

– Se proprio neanche i supplementari dovessero fare la differenza, si dovrà ricorrere alla lotteria dei calci di rigore.

– Anche in finale non c’è la regola dei gol in trasferta con valore doppio.

PLAYOUT e RETROCESSIONI DIRETTE

Serie B: chi retrocede direttamente in Serie C?

Retrocedono direttamente in Serie C le ultime 3 squadre in classifica (quelle piazzate tra il 18° e il 20° posto). Anche la 17a potrebbe retrocedere direttamente, ma solo se ha più di 5 punti di distacco dalla squadra che la precede in classifica. Se invece il distacco tra queste due squadre dovesse stare entro i 4 punti, si procede con il playout.

Cos’è il playout di Serie B e quali squadre lo fanno

E’ uno spareggio tra la 16a e la 17a squadra in classifica se alla 38a giornata non dovessero essere distanziate da almeno 5 punti. Il playout prevede una partita di andata e di ritorno a campi invertiti. Gioca in casa per prima la squadra peggio piazzata. Per stabilire chi resta in Serie B conta il punteggio delle due partite. Se però al termine delle due partite ci fosse parità di punti ottenuti nel doppio scontro, viene valutata la differenza reti delle due partite. Se anche questi valori fossero pari, resta in Serie B la squadra meglio piazzata nella classifica della stagione regolare. Se però le due squadre avessero finito il campionato con lo stesso numero di punti, la partita di ritorno avrà l’appendice dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore.

Dove vedere le partite di Playoff e Playout in diretta

Per conoscere gli orari e chi trasmette le partite in diretta, tutte le info sulla Guida TV

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