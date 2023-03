Il palinsesto completo di tutte le partite in programma per il campionato di Serie B. Ci sono molti modi per vederle in diretta tv e streaming

La Serie B 2022-23 mette di fronte 20 squadre. Il campionato presenta alcuni club di grande blasone come Cagliari, Genoa, Parma, Venezia, Spal, Frosinone, Benevento e Brescia che sono appena scese dalla Serie A e vogliono tornarci quanto prima; altri club dal glorioso passato che sono letteralmente rinati come Bari, Palermo e Modena, altri che hanno una lunga militanza in massima serie come Perugia, Como, Pisa, Ascoli e altre realtà più giovani e ambiziose come Reggina, Cittadella, Sudtirol, Cosenza, Ternana ad animare un torneo quanto mai equilibrato ed emozionante. Il campionato è cominciato il 12 agosto 2022 e termina il 19 maggio 2023, salvo poi affrontare l’appendice dei playoff e (forse) playout.

Chi trasmette la Serie B in diretta tv?

Non ci sono canali che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere la Serie B, di alternative ce ne sono parecchie:

Dazn copre tutte le partite del campionato e dei playoff: Fai qui il tuo abbonamento a Dazn

Il plus è che se la tua squadra passa in Serie A l’anno prossimo potrai seguirla dalla prima all’ultima giornata nella massima serie Helbiz trasmette tutte le partite. Se ti abboni con Amazon Prime, puoi approfittare della prova gratuita Sky trasmette alcune partite e non i playoff. Oppure si possono vedere in streaming facendo l’abbonamento a Now tv

Le partite di Sabato 4 Marzo 2023

Ora Partita 14:00 Pisa – Palermo 16:15 Reggina – Parma

Le partite di Domenica 5 Marzo 2023

Ora Partita 15:00 Ascoli – Bari 15:00 Brescia – Cagliari 15:00 Como – Modena 15:00 Frosinone – Venezia 15:00 Spal – Cittadella 15:00 Südtirol – Perugia 15:00 Ternana – Benevento

Le partite di Lunedì 6 Marzo 2023

Ora Partita 20:30 Genoa – Cosenza

Anche Virgilio Sport segue con un live testuale tutte le partite di Serie B: il calendario

