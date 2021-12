Sport e calcio in diretta oggi, stasera e in settimana. La guida tv completa

15-12-2021 14:27

La programmazione tv giorno per giorno per le partite di calcio, tennis, basket e altro e i gp di F1 e MotoGP in chiaro su Sky, Dazn o Amazon

Il palinsesto di tutte le trasmissioni sportive sui principali canali televisivi italiani. Non solo le partite di calcio, ma anche gli eventi di F1 e Motomondiale, basket, volley, tennis, rugby. Tutto il meglio della programmazione sportiva in diretta delle tv in chiaro, satellitari e in streaming. Per ciascun evento, partita o gran premio che sia, di seguito si può leggere, giorno per giorno, l’ora di inizio dell’evento, lo sport di riferimento, il nome dell’evento e le emittenti tv o le piattaforme streaming che lo trasmettono in diretta. Ecco dunque di seguito, l’elenco degli eventi previsti per oggi e/o per i prossimi giorni.

Oggi – 15 dicembre 2021 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

14:55 Calcio – Coppa Italia Verona-Empoli Italia 1 15:20 Calcio – Coppa Italia Padova-Catanzaro Rai Sport 1 17:50 Calcio – Coppa Italia Cagliari-Cittadella Italia 1 17:55 Basket – Champions League Cluj-Brindisi Rai Sport 1 18:30 Calcio – Bundesliga Borussia Moenchengladbach-Eintracht Francoforte Sky Sport Football, Sky Sport 1 20:30 Calcio – Bundesliga Borussia Dortmund-Greuther Furth Sky Sport 1 20:55 Calcio – Coppa Italia Fiorentina-Benevento Italia 1 21:00 Calcio – Premier League Arsenal-West Ham United Sky Sport Football

Domani – 16 dicembre 2021 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

17:50 Calcio – Coppa Italia Spezia-Lecce Italia 1 20:45 Calcio – Premier League Chelsea-Everton Sky Sport Arena 20:55 Calcio – Coppa Italia Sampdoria-Torino Italia 1 21:00 Calcio – Premier League Liverpool-Newcastle Sky Sport Football

– 17 dicembre 2021 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

18:30 Calcio – Serie A Lazio-Genoa Dazn 20:30 Calcio – Bundesliga Bayern Monaco-Wolfsburg Sky Sport Football, Sky Sport 1 20:45 Calcio – Serie A Salernitana-Inter Dazn, Sky Sport Serie A 21:00 Calcio – La Liga Celta Vigo-Espanyol Dazn

– 18 dicembre 2021 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

13:30 Calcio – Premier League Manchester United-Brighton & Hove Albion Sky Sport Football 14:00 Calcio – La Liga Rayo Vallecano-Alaves Dazn 14:00 Calcio – Serie B Ascoli-Cremonese Dazn 14:00 Calcio – Serie B Como-Reggina Dazn 14:00 Calcio – Serie B Cosenza-Pisa Dazn 14:00 Calcio – Serie B Crotone-Pordenone Dazn 15:00 Calcio – Serie A Atalanta-Roma Dazn 16:00 Calcio – Premier League West Ham United-Norwich City Sky Sport Football 16:15 Calcio – La Liga Real Sociedad-Villarreal Dazn 16:15 Calcio – Serie B Frosinone-Spal Dazn, Sky Sport Serie A 17:55 Volley – SuperLega Maschile Padova-Modena Rai Sport 1 18:00 Calcio – Serie A Bologna-Juventus Dazn 18:30 Calcio – Bundesliga Hertha B.-Borussia Dortmund Sky Sport 1 18:30 Calcio – La Liga Barcellona-Elche Dazn 18:30 Calcio – Premier League Leeds-Arsenal Sky Sport Football 20:20 Volley – Serie A1 Femminile Cuneo-Perugia Rai Sport 1 20:45 Calcio – Serie A Cagliari-Udinese Dazn, Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 21:00 Calcio – La Liga Siviglia-Atletico Madrid Dazn

– 19 dicembre 2021 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

12:30 Calcio – Serie A Fiorentina-Sassuolo Dazn, Sky Sport Serie A 13:00 Calcio – Premier League Everton-Leicester Sky Sport Football 14:00 Calcio – La Liga Granada-Maiorca Dazn 14:00 Calcio – Serie B Alessandria-Parma Dazn 14:00 Calcio – Serie B Brescia-Cittadella Dazn 15:00 Calcio – Premier League Wolverhampton-Chelsea Sky Sport Football 15:00 Calcio – Serie A Spezia-Empoli Dazn 15:15 Calcio – Premier League Newcastle-Manchester City Sky Sport 1 15:30 Calcio – Bundesliga Friburgo-Bayer Leverkusen Sky Sport Action 16:15 Calcio – La Liga Athletic Bilbao-Betis Dazn 16:15 Calcio – Serie B Perugia-Ternana Dazn, Sky Sport Serie A 17:30 Calcio – Premier League Tottenham-Liverpool Sky Sport 1, Sky Sport Football 17:50 Volley – SuperLega Maschile Civitanova-Perugia Rai Sport 1 18:00 Calcio – Serie A Sampdoria-Venezia Dazn 18:00 Calcio – Serie A Torino-Verona Dazn 18:30 Calcio – La Liga Getafe-Osasuna Dazn 18:30 Calcio – Serie B Benevento-Monza Dazn, Sky Sport Serie A 20:30 Basket – Serie A Maschile Brindisi-Treviso Rai Sport 1 20:45 Calcio – Serie A Milan-Napoli Dazn 21:00 Calcio – La Liga Real Madrid-Cadice Dazn

– 20 dicembre 2021 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

18:00 Calcio – calcio a 5 maschile, amichevole internazionale: italia-iran Italia-Iran Rai Sport 1 20:30 Calcio – Serie B Lecce-Vicenza Dazn 21:00 Calcio – La Liga Levante-Valencia Dazn

– 21 dicembre 2021 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

18:30 Calcio – Serie A Udinese-Salernitana Dazn 19:00 Calcio – La Liga Villarreal-Alaves Dazn 19:55 Basket – Champions League Sassari-Tenerife Rai Sport 1 20:45 Calcio – Serie A Genoa-Atalanta Dazn 20:45 Calcio – Serie A Juventus-Cagliari Dazn 21:30 Calcio – La Liga Siviglia-Barcellona Dazn

Partite in chiaro e a pagamento

Le partite o gli eventi sportivi trasmesse da Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport e dagli altri canali Rai e quelli trasmessi da Rete4, Canale5, Italia1 e gli altri canali del gruppo Mediaset sono in chiaro. Quindi visibili a tutti coloro che siano in regola con il pagamento del canone e non serve pagare altro.

Dazn è una pay tv e quindi prevede il pagamento di un abbonamento (iscriviti a Dazn); così come Amazon Prime Video (iscriviti subito gratis) e Sky.

Come vedere le partite e gli altri eventi in streaming

Per vedere in streaming gli eventi sportivi, bisogna andare o sui rispettivi siti web delle emittenti o scaricare le app.

Lo streaming dei canali Rai è su RaiPlay, lo streaming dei canali Mediaset è su MediasetPlay: entrambe le piattaforme non comportano costi aggiuntivi ma possono richiedere la profilazione utente. Per Mediaset i contenuti facenti parte del pacchetto Infinity+ sono a pagamento.

La piattaforma streaming di Sky è SkyGO ed è visibile senza costi aggiuntivi per chi ha già sottoscritto un abbonamento; lo streaming di Dazn è sul sito Dazn.com oppure sulla app, anche in questo caso bisogna sottoscrivere un abbonamento. Lo streaming di Amazon Prime Video è sulla omonima piattaforma e richiede la sottoscrizione di un abbonamento.