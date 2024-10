Salernitana-Cesena, finale clamoroso: l'arbitro Scatena fischia la fine subito prima del gol, proteste. Le immagini fanno chiarezza

Quanto avvenuto in Serie B, turno infrasettimanale, ha dell'incredibile: vi mostriamo le immagini Dazn che aiutano a comprendere l'effettiva sequenza degli avvenimenti in campo

Con un gap scaturito dalla revisione delle immagini di quell’esatta manovra, ecco che la polemica è servita anche in Salernitana-Cesena. Coem mostrano le sequenze di Dazn, sul punteggio di 1-1 e con i padroni di casa in dieci per l’espulsione del portiere Fiorillo, l’arbitro Gabriele Scatena ha fischiato la fine del match.

Un epilogo che ha scatenato la contestazione dei tifosi presenti e le rimostranze, di non poco conto, dei diretti interessati che hanno imputato a questa valutazione del direttore di gara la mancata vittoria. Procediamo con ordine.

Salernitana-Cesena, l’episodio finale contestato

Durante il concitato epilogo di Salernitana-Cesena, turno infrasettimanel di Serie B, Scatena ha fischiato proprio quando l’attaccante ospite Shpendi è entrato in area e ha servito a Pieraccini l’assist per il comodo gol della vittoria presunta. Una mera supposizione della tifoseria e del giocatore, il quale si è visto negare la rete del 2-1 dal triplice fischio finale appena percettibile dallo stesso filmato.

Inevitabili le proteste dei calciatori del Cesena e dei loro sostenitori. Nulla da fare: la partita si è conclusa sull’1-1.

Rivediamo quei momenti. Siamo al 95° minuto, 30 secondi oltre la fine del recupero ma l’azione ormai è iniziata: il Cesena batte un calcio di punizione in zona d’attacco, con la palla che finisce sulla corsia di destra da Shpendi che prosegue l’azione, conclusa con il tap-in di Antonucci.

Panchina in piedi

Panchina in piedi e palese contestazione nei riguardi del fischietto che si limita a replicare e a ribadire la sua posizione, conefrmata dalle immagini di Dazn. Scaterna viene inquadrato mentre fischia la conclusione del match di Salerno, prima che il Cesena si porti in vantaggio.

La replica dell’arbitro

“E’ finita da mezz’ora”, risponde il direttore di gara e chiude lì le obiezioni da parte dal tecnico Mignani e calciatori che, intanto, si sono animati e stando dando luogo in campo a una contestazione, complice forse anche l’insieme delle decisioni prese nel corso della sfida.

Nulla cmabia, però. Questa è la replica dell’arbitro Scatena che dalle immagini riviste viene inquadrato mentre effettua il triplice fischio ancor prima che Shpendi aggirasse Jaroszyński. Ultimo atto, dopo la rissa sfiorata quasi, l’ammonizione per capitano Ferrari.