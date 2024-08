Chi è l’arbitro Gabriele Scatena di Avezzano

Da Marsica con furore: il fischietto abruzzese è tra i promossi in Serie A. Dal 2019 ad oggi ha avuto una crescita esponenziale

L’arbitro Gabriele Scatena di Avezzano è tra coloro i quali sono stati promossi in Serie A e Serie B. Dunque prestissimo ci troveremo il fischietto marsicano a dirigere incontri di massimo livello. Per l’intera comunità è stata una notizia accolta con grande entusiasmo. Il 34enne direttore di gara ha già avuto un antipasto della sua nuova vita con la direzione di Udinese-Avellino di Coppa Italia terminata per 4-0 in favore dei bianconeri.

La carriera dell’arbitro Gabriele Scatena

Gabriele Scatena è professionista dal 2019. Dopo essersi dilettato come tutti nel vasto e complicato mondo dei dilettanti, a partire da quella stagione ha avuto l’opportunità di misurarsi con la Serie C. Il percorso è stato lungo 5 anni in tutto, tra alti e bassi, gradino dopo gradino per arrivare a scalare anche l’ultimo livello del nostro calcio. L’ultima è stata la stagione della consacrazione, nella quale ha avuto modo anche di dirigere partite di un certo calibro.

Il fischietto della sezione di Avezzano è infatti stato designato per dirigere i quarti di play-off tra Vicenza e Padova ed anche il match di play-out tra Francavilla e Monopoli. Situazioni che lo hanno messo alla prova, convincendo i vertici ad un upgrade per il quale è sembrato realmente pronto. Allo stesso tempo, il direttore di gara abruzzese è stato utilizzato anche per partite di Primavera: un’avventura che per lui ormai sembra essersi definitivamente chiusa.

Le statistiche della stagione 2023/2024

Nell’ultima stagione appena conclusa, Scatena ha diretto complessivamente 24 partite. Il numero di ammonizioni comminate è piuttosto significativo con 130 in totale. Sette sono stati i cartellini rossi dei quali ben cinque diretti. Completano il quadro anche 5 rigori fischiati. Il campionato che lo ha visto maggiormente coinvolto è stato il Girone C di Serie C con ultima partita arbitrata quella tra Turris e Monterosi. Il match più controverso che lo ha visto all’opera è stato nel calcio femminile con la Poule Scudetto del 2023 tra Inter e Juve con successo bianconero e polemiche nerazzurro per un mancato rigore concesso.

La reazione di Marsica alla promozione del suo arbitro

La comunità di Marsica ha accolto con grande entusiasmo la promozione in Serie A di un figlio della sua terra. Gabriele Scatena è stato infatti festeggiato a dovere ricevendo anche un premio “per aver contribuito in modo significativo allo sviluppo del tessuto sociale e sportivo del territorio“. Dopo gli onori arrivano però gli oneri per un livello che inevitabilmente sarà più elevato e con più occhi puntati addosso. Per il direttore di gara abruzzese è arrivato il momento di calcare i palcoscenici più importanti del nostro calcio.