Chi è l’arbitro Valerio Crezzini di Siena

Da Trefoloni a Crezzini: Siena ha un nuovo fischietto da esporre in massima serie. Dalle polemiche per Catania-Avellino al salto di qualità

Tra gli arbitri promossi dall’Aia c’è Valerio Crezzini che avrà la possibilità di dirigere le partite di Serie A e Serie B nella prossima stagione. A distanza di anni si torna dunque a rivedere un direttore di gara senese nella massima categoria: l’ultimo era stato Matteo Trefoloni attivo dal 2000 al 2010. Per il giovane fischietto toscano è un premio che arriva dopo le positive prestazioni che gli hanno consentito di passare dalla Can C alla Can A.

La carriera dell’arbitro Valerio Crezzini

Da Siena con furore. Valerio Crezzini viene considerato un arbitro dal rigore facile. Se nelle categorie finora vissute non c’era l’ausilio del Var, stavolta la tecnologia potrà assisterlo al meglio nelle decisioni. La sua media in termini di penalty concessi è di una massima punizione ogni due partite. Praticamente un terrore per le difese che dovranno stare molto attente all’intransigenza del giovane fischietto toscano.

La crescita di quest’arbitro è stata comunque evidente col passare del tempo. Nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze con 129 ammonizioni e 7 cartellini rossi. L’arbitro senese è stato coinvolto anche nei play-off e nei play-out di Serie C. Ha infatti diretto le sfide tra Catania ed Avellino, tra Vicenza e lo stesso Avellino e pure Recanatese-Vis Pesaro. Ora dovrà farsi trovare pronto per il salto di qualità con una visibilità chiaramente ancora maggiore.

La polemica in Catania-Avellino

A rappresentare Siena, comunque, non ci sarà soltanto Crezzini. Quest’ultimo, infatti, troverà pure gli assistenti Andrea Zingarelli e Federico Fontani, anch’essi appartenenti alla stessa sezione. Intanto già stasera ci sarà un piccolo grande antipasto per il giovane direttore di gara, chiamato ad arbitrare l’incontro di Coppa Italia tra Verona e Cesena allo stadio Bentegodi. In Catania-Avellino, Crezzini è stato coinvolto in una polemica per l’espulsione di Cancelotti, poi comunque corretta dal Var. Tant’è che tra i Lupi era serpeggiato un po’ di malumore per la sua successiva designazione per il match con il Vicenza.

Le emozioni di Crezzini per la promozione

“E’ il momento che un giovane arbitro sogna da quando si iscrive al corso” ha raccontato Valerio Crezzini ai microfoni della TV dell’Aia nel corso del raduno di inizio stagione. Proprio l’utilizzo della tecnologia è stato accurato argomento dei corsi, per consentire ai nuovi fischietti a disposizione di Gianluca Rocchi di gestire al meglio il mezzo. Vedremo se nello specifico Crezzini confermerà le sue statistiche da arbitro implacabile oppure l’avvenuto passo in avanti in carriera lo ammorbidirà.