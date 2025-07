Calciomercato Serie B, Inzaghi chiama Lezzerini al Palermo. Asse Spezia-Atalanta, Avellino scatenato

In B le trattative entrano nel vivo: è caccia ai rinforzi under e over funzionali per farsi trovare pronti ai nastri di partenza

Il calciomercato di Serie B entra nel vivo. A poco meno di un mese dall’inizio del campionato è caccia ai rinforzi funzionali per presentarsi pronti e competitivi ai nastri di partenza, ai giocatori in grado di far compiere il fatidico salto di qualità alle rose.

Di pari passo, la ricerca di under che non gravino nelle liste si intreccia a quella dei giovani in grado di garantire gli introiti del minutaggio, ma l’esperienza è un dettaglio non marginale in un torneo sempre più competitivo e sono tanti gli over di spessore sul taccuino dei direttori sportivi.

Catazaro su Di Chiara e Rispoli, l’Empoli pensa a Ciervo

Il Catanzaro vuole consegnare ad Aquilani una squadra pressoché completa per l’inizio del ritiro. Sul taccuino di Polito per la difesa c’è Gianluca Di Chiara. Se Di Chiara è una garanzia, Fabio Rispoli, classe 2004 del Como, può essere la scommessa.

L’Empoli ha un tesoretto da investire dopo la cessione di Tino Anjorin al Torino e l’introito garantito dalla percentuale sulla rivendita di Ricci dai granata al Milan. Un capitale che potrebbe aumentare con la partenza di Saba Goglichidze: il Sassuolo si è unito alla lunga coda di pretendenti. Nell’operazione potrebbe rientrare Riccardo Ciervo.

Alessandro Caporale è in uscita dal Cosenza: Virtus Entella e Reggiana sono sulle sue tracce.

Monza, ufficiale l’arrivo di Bakoune dal Milan. Bari, Vicari può partire

Il Monza ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Milan di Adam Bakoune. Terzino destro, classe 2006, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Come ricordato dal comunicato del club brianzolo, Bakoune, nato a Wroclaw in Polonia il 6 febbraio 2006, ma italiano con origini marocchine, si è messo in luce con il Milan Primavera con cui ha collezionato complessivamente 75 presenze in campionato e 20 in Youth League.

Il Bari è pronto a rivoluzionare il suo organico: Francesco Vicari, difensore e capitano dei biancorossi, può partire. Sul fronte delle entrate piace Emanuele Rao, ala classe 2006 che si è messo in evidenza con la Spal.

Asse Spezia-Atalanta, fatta per Cittadini e Vlahovic, si tratta per Olivieri

L’asse tra Spezia e Atalanta è sempre più solido. Tutto fatto per il trasferimento in Liguria di il centrale Giorgio Cittadini e l’attaccante Vanja Vlahovic, in corso le trattative Andrea Oliveri, esterno destro che lo scorso anno ha giocato nel Bari.

Il centrocampista Simone Tronchin, che ha rescisso il contratto con il Cittadella, è seguito da Pescara, Juve Stabia e Südtirol.

Avellino scatenato, in arrivo Daffara, Gyabuaa e Crespi

Il borsino del calciomercato di Serie B è in costante aggiornamento. Scatenato l’Avellino. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Andrea Favilli e Alessandro Milani si attende la formalizzazione delle intese raggiunte con il portiere Giovanni Daffara (in prestito dalla Juventus), del centrocampista Emmanuel Gyabuaa (in prestito dall’Atalanta) e dell’attaccante Gian Marco Crespi (a titolo definitivo dalla Lazio). In dirittura d’arrivo la firma del difensore croato, ex Bari, Lorenco Simic. Sul fronte uscite Alessio Tribuzzi è vicino al Vicenza, Gabriele Gori ha rifiutato la cessione al Cluj mentre su Michele D’Ausilio si sono fiondate Trento e Catania.

Palermo, Audero o Lezzerini per la porta

Continua il mercato grandi firme del Palermo, che sogna in grande con Filippo Inzaghi: tra i pali l’obiettivo numero uno è Emil Audero, ma in Sicilia potrebbe approdare un’altra vecchia conoscenza del tecnico piacentino: Luca Lezzerini, svincolato dal Brescia.