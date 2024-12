Serie B, 19esima giornata: pari pirotecnico tra Brescia e Modena, Falcinelli salva lo Spezia

Juve Stabia e Salernitana cadono rispettivamente contro Reggiana e Frosinone. Ko anche per il Sudtirol contro il Cittadella. Tutti i risultati

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Nel Boxing Day di Serie B, pari pirotecnico tra Brescia e Modena, che si chiude sul finale di 3-3. Cade ancora la Salernitana, che esce sconfitta dalla trasferta di Frosinone. La Reggiana vince davanti al proprio pubblico e manda ko la Juve Stabia. Successo in rimonta, invece, per il Cittadella sul campo del Sudtirol. Infine, 1-1 tra Spezia e Mantova.

Brescia beffato nel finale: 3-3 contro il Modena

Pareggio pirotecnico al “Rigamonti” tra Brescia e Modena. Gli ospiti passano due volte in vantaggio con le reti di Gerli e Santoro, ma vengono ripresi da Verreth e Cistana. Le rondinelle passano in vantaggio con l’autogol di Magnino, ma i gialli la recuperano nel finale grazie al gol di Bozhanaj. Terzo pareggio consecutivo per il Brescia, che sale a quota 22 punti; resta imbattuta la squadra di Mandelli che, invece, sale a 24 punti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Frosinone vince lo scontro salvezza contro la Salernitana

Sprofonda ancora la Salernitana, che esce sconfitta dal “Benito Stirpe” nel match contro il Frosinone. I granata, in inferiorità numerica dal primo minuto della ripresa per effetto dell’espulsione di Ghiglione, vengono mandati ko nello scontro salvezza dalle reti di Kvernadze e Ambrosino. Resta complicata la situazione dei campani, diciottesimi con 18 punti, mentre i padroni di casa ritrovano il sorriso dopo i ko contro Sassuolo e Mantova, portandosi a +1 proprio dalla Salernitana.

La Reggiana vince 2-1 contro la Juve Stabia

La Reggiana si impone davanti al proprio pubblico nel match contro la Juve Stabia. Nel primo tempo, i granata si portano in vantaggio con il gol di Vergara, successivamente annullato per fuorigioco al VAR. Poco dopo, ci pensano Portano e nuovamente Vergara a chiudere il primo tempo in vantaggio. Le Vespe accorciano le distanze nella ripresa con Adorante, ma i padroni di casa difendono il risultato, tornando alla vittoria dopo i ko contro Modena e Cittadella. Battuta d’arresto per i campani dopo cinque risultati utili consecutivi.

Falcinelli salva lo Spezia: 1-1 contro il Mantova

Il Mantova viene beffato nel finale e non va oltre l’1-1 contro lo Spezia. Allo Stadio Alberto Picco, gli ospiti si portano in vantaggio con la rete di Debenedetti su assist di Galuppini, prima di rimanere in inferiorità numerica per il rosso a Brignani per somma di ammonizioni. Nella ripresa, i padroni di casa trovano la rete del pari con il solito Pio Esposito, poi annullato per fuorigioco al VAR. Quando tutto sembrava ormai deciso, Falcinelli riacciuffa la gara in pieno recupero.

Serie B: la classifica marcatori

Il Cittadella espugna il Druso: 2-1 contro il Sudtirol

Al Druso di Bolzano, il Cittadella rimonta il Sudtirol e irrompe in zona salvezza. Nel primo tempo, Casolari prima segna l’autogol poi si fa perdonare ristabilendo la parità, nella ripresa ci ha pensato Pandolfi a trascinare i granata al successo. I padroni di casa tornano al ko dopo il pari con il Mantova e la vittoria contro il Bari, rimanendo ultimi in classifica. Gli uomini di Dal Canto, invece, salgono a quota 20 ed escono momentaneamente dalla zona calda.

Classifica Serie B 2024/2025