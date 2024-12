Serie B: il Bari torna alla vittoria battendo lo Spezia, il Sassuolo rimonta nel finale il Cosenza

Cade ancora il Cesena che va ko contro la Carrarese. Successo anche per la Reggiana col Mantova. Solo 0-0 tra Modena e Sudtirol. Tutti i risultati

Archiviato il Boxing Day, la Serie B è tornata protagonista con la ventesima giornata. Il turno si è aperto con il pareggio per 1-1 tra Cremonese e Brescia. Tra le sfide delle 15, il Bari ritrova il successo superando lo Spezia, mentre la Carrarese ha la meglio sul Cesena. Colpo esterno della Reggiana, che espugna il “Danilo Martelli” imponendosi sul Mantova. Al “Mapei”, il Sassuolo firma una vittoria in rimonta contro il Cosenza, riscattando la sconfitta dell’ultimo turno contro il Pisa. La sfida tra Modena e Sudtirol si chiude invece senza reti. Alle 17:15 spazio a Catanzaro-Salernitana, Cittadella-Palermo e Juve Stabia-Frosinone. Il turno si chiuderà con Sampdoria-Pisa alle 19:30.

Il Bari torna alla vittoria: 2-0 contro lo Spezia

Il Bari torna al successo dopo tre sconfitte consecutive, superando lo Spezia al “San Nicola”. I pugliesi partono forte con le iniziative di Benali e Dorval, a cui risponde lo Spezia con una conclusione pericolosa di Pio Esposito, neutralizzata da Radunovic. I biancorossi crescono e si rendono protagonisti di una splendida azione firmata da Falletti: un cambio di passo improvviso mette fuori causa Cassata, ma senza finalizzare con precisione. L’equilibrio si spezza al 40′, con il calcio di rigore assegnato ai padroni di casa e trasformato con freddezza da Falletti.

Nella ripresa, lo Spezia sfiora il pari con un’azione rocambolesca: il tiro di Soleri, deviato, diventa un assist per Pio Esposito, ma Radunovic si supera con un intervento decisivo. Il Bari risponde subito con un gol di Dorval, poi annullato per posizione di fuorigioco. I padroni di casa chiudono la partita con il raddoppio con la conclusione di Falletti deviata sfortunatamente da Wiśniewski. Non demordono gli ospiti con il tentativo di Salvatore Esposito, poi respinto dal portiere biancorosso. Non c’è più tempo: la gara finisce 2-0, con lo Spezia che torna al ko dopo quattro turni.

Altro ko per il Cesena: 2-0 con la Carrarese

Terzo ko consecutivo per il Cesena che esce sconfitto dallo Stadio dei Marmi contro la Carrarese. Primo tempo che fatica a decollare, con poche emozioni fino alla seconda metà della frazione, quando la squadra di Calabro si rende pericolosa nell’unica occasione degna di nota: un colpo di testa di Shpendi che si stampa sul palo, lasciando il risultato invariato.

Nella ripresa, la partita si sblocca subito grazie al vantaggio dei padroni di casa, firmato da Bouah, lo stesso che, poco dopo, non concretizza la chance del bis. Lo spettacolo continua con Klinsmann protagonista di una splendida parata su Panico, ma la Carrarese trova comunque il raddoppio pochi minuti dopo, con il gol dell’ex Shpendi. La sfida si chiude con il risultato finale di 2-0.

Sersanti e Maggio regolano il Mantova: seconda vittoria di fila per la Reggiana

Il Mantova si arrende alla Reggiana al “Danilo Martelli”. La squadra granata parte forte e sblocca il match al minuto 11: Sersanti si invola in contropiede, supera Muroni e supera Festa. Gli ospiti cercano di consolidare il vantaggio con le occasioni create da Vergara e Gondo, senza però riuscire a concretizzare. I padroni di casa, pur mantenendo un buon possesso palla, faticano a costruire azioni pericolose e non riescono a impensierire la difesa avversaria.

Nella ripresa, la Reggiana mette in cassaforte il risultato con il raddoppio di Maggio, che chiude i conti con un gol dai quaranta metri. Seconda vittoria consecutiva per la formazione granata dopo quella conquistata nel Boxing Day contro la Juve Stabia. Torna al ko, invece, il Mantova dopo il pari contro lo Spezia.

Pari a reti inviolate tra Modena e Sudtirol

Termina 0-0 la sfida tra Modena e Sudtirol. Nel primo tempo, l’occasione più importante è di Casiraghi, che su punizione impegna Gagno. Gli equilibri si spezzano al 28′, quando Cauz viene espulso per un fallo di mano che interrompe una chiara occasione da gol di Merkaj, lasciando i padroni di casa in dieci uomini.

Nella ripresa, il Sudtirol cerca di sfruttare la superiorità numerica e si rende pericoloso con Zedadka, ma i piani degli ospiti si complicano quando Casiraghi rimedia la seconda ammonizione, riportando le squadre in parità numerica. Il finale di gara è al cardiopalma: un possibile tocco di mano in area richiama il check del VAR, ma non c’è niente. La partita si conclude con un pareggio a reti inviolate.

Il Sassuolo ribalta il Cosenza: 2-1 al “Mapei”

Il Sassuolo vince in rimonta al “Mapei” superando il Cosenza. Primo tempo equilibrato, con gli ospiti protagonisti in avvio grazie alle occasioni di Kouan e Ciervo. I neroverdi rispondono con un gioco più manovrato, rendendosi pericolosi con Berardi, Laurienté e Thorstvedt.

Nella ripresa, il Sassuolo riparte con lo stesso ritmo e sfiora il vantaggio con Laurienté, ma è il Cosenza a portarsi avanti con il gol di Florenzi, poi annullato per fuorigioco. Poco dopo, gli ospiti trovano il guizzo vincente con Venturi, che sblocca il risultato e illude i calabresi. Nel finale, però, il Sassuolo ribalta tutto in appena quattro minuti: Moro firma il pareggio, Lipani regala il successo ai suoi. La squadra di Dionisi si riscatta prontamente dopo il ko contro il Pisa nel precedente turno di campionato, mentre il Cosenza resta fanalino di coda con 17 punti.