Calciomercato Serie B: Palermo, Augello e la pazza idea Balotelli, tre colpi per l'Avellino, due big su Pafundi

La squadra di Filippo Inzaghi, forte delle risorse del City Football Group, vuole subito il salto di categoria e punta in alto. Irpini scatenati, Monza e Venezia sul classe 2006.

A pochi passi dal via dei ritiri estivi, si muove il mercato in Serie B. Palermo ed Avellino assolute protagoniste, ma riflettori puntati anche sulle mosse delle neoretrocesse Monza e Venezia, interessate al talento di Simone Pafundi. Occhio al Mantova di Possanzini, che ha accolto ufficialmente Falletti e Majer. Mario Balotelli in cadetteria? La pazza idea del City Football Group divide i tifosi rosanero, ma ad avvicinare la “Favorita” è stato proprio l’ex attaccante di Inter, Milan e Genoa. Entriamo nel dettaglio di tutte le trattative di giornata.

Il Palermo ufficializza Augello, per l’attacco pazza idea Balotelli

Il Palermo di Filippo Inzaghi non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver annunciato la prestigiosa amichevole con il Manchester City, con il quale condivide la gestione City Football Group, la dirigenza rosanero ha formalizzato l’acquisto di Tommaso Augello, esterno mancino classe ’94 che si è recentemente svincolato dal Cagliari. Contratto pluriennale con i siciliani e una Serie A da riconquistare in tempi brevi.

L’ex Samp non sarà l’unico giocatore di fascia ad accasarsi all’ombra del “Barbera”: passi avanti nelle ultime ore per Salvatore Elia, non convocato dallo Spezia di Luca D’Angelo per la pre-season. Intesa tra le parti sulla base di un trasferimento a titolo definitivo dal valore di 1,5 milioni di euro più bonus.

E in attacco? Pohjanpalo e Brunori appaiono inamovibili, ma ciò non esclude colpi a sorpresa in casa Palermo. L’ultima pazza idea del City Football Group porta al nome di Mario Balotelli, che ha chiaramente manifestato la volontà di continuare a giocare, una volta archiviata la parentesi in maglia Genoa. “Il Palermo? Mi piacerebbe, sto sempre bene quando vado lì”, ha detto chiaramente “Super Mario” sul canale YouTube del giornalista Mediaset Sandro Sabatini. Non manca lo scetticismo in città, ma si continuerà a ragionare su tale ipotesi.

Avellino, visite mediche per Luca D’Andrea. Firma per Crespi e Kumi

Tra le grandi protagoniste di questo avvio di calciomercato, c’è senza dubbio l’Avellino del patron D’Agostino, che ha già definito ben otto acquisti. In attesa dell’arrivo in Irpinia di Lorenco Simic e Giovanni Daffara, previsto entro la giornata di venerdì, i Lupi hanno accolto oggi Luca D’Andrea, fantasista classe 2004 di proprietà del Sassuolo. Operazione chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Non è finita qui. Nella mattinata odierna, visite mediche a Villa Stuart per Justin Kumi, centrocampista classe 2004 che è arrivato nel capoluogo irpino insieme a Valerio Crespi, 21enne attaccante prelevato dalla Lazio. Il primo arriva in prestito secco dal Sassuolo, mentre l’ex Feralpisalò e Cosenza si trasferisce in biancoverde a titolo definitivo.

Capitolo rinnovi: ufficiali i prolungamenti di contratto di Biancolino, del ds Mario Aiello e di Luca Palmiero fino al 30 giugno 2028. Restano da ufficializzare gli accordi già pattuiti con Iannarilli, Rigione e Cancellotti fino al 2027.

Mantova, ecco Majer e Falletti. Il Modena ne prende tre, Monza e Venezia su Pafundi

Il Mantova di Possanzini arricchisce il proprio parco giocatori con l’esperienza di Cesar Falletti e le qualità di Zan Majer, chiamati a conferire fantasia ed equilibrio all’undici virgiliano. Molto attivo anche il Modena di Sottil, che attende un ulteriore rilancio del Palermo per Palumbo: contratto triennale per il difensore olandese Nieling, mentre ripartiranno dallo stadio “Braglia” Adorni e l’ex Venezia Zampano.

Linea verde per il Catanzaro, che scommette su Bashi e Rispoli, mentre la Juve Stabia si aggiudica le prestazioni sportive di Mannini e Reale, prodotti del settore giovanile della Roma. Il Bari ha preso Cerofolini per la porta e Franjic dal Wolfsburg. Colpo Cesena: oggi l’approdo in Romagna di Dimitri Bisoli, che ha accettato un ricco triennale messo sul piatto dai bianconeri. Il Pescara, invece, ha chiuso l’affare Olzer.

Monza e Venezia, dal canto loro, si contendono uno dei talenti più cristallini del calcio italiano: la B può essere il palcoscenico giusto per la ripartenza di Simone Pafundi, classe 2006 di proprietà dell’Udinese, corteggiato nelle ultime settimane anche dall’Avellino. I brianzoli preparano l’offerta giusta, ma difficilmente i friulani lo lasceranno andar via a titolo definitivo. Intanto, i lagunari hanno definito la trattativa Adorante: concluse le visite mediche, con l’attaccante che consente alla Juve Stabia di incassare 3,5 milioni di euro.