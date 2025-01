Juventus, Motta: derby senza Vlahovic, la battuta velenosa in sala stampa e il mistero su capitano e mercato

Bianconeri chiamati al riscatto nel derby ma mancheranno Vlahovic e Conceicao. La frecciata al cianuro del tecnico italo-brasiliano al cronista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È tempo di derby. La Juventus fa visita al Torino dopo il flop in Supercoppa col Milan e Thiago Motta ha un solo obiettivo: vincere per ripartire. I bianconeri, però, dovranno fare a meno di Vlahovic e Conceicao.

Juventus, esame derby: l’obiettivo di Motta

Il derby è sempre il derby e, dunque, una gara che non può essere steccata. “Sarà una partita complicata, l’abbiamo già visto già all’andata – ha detto Thiago Motta nella conferenza stampa della vigilia -. Sicuramente una gara speciale: non vediamo l’ora di scendere in campo, vogliamo vincere”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi snocciola un po’ di numeri. “In queste 26 partite abbiamo perso solo due volte con una rosa molto giovante, al di là di qualche pareggio di troppo e di qualche infortunio che non è mai stato un alibi per noi. La nostra esigenza è impegnarci in ogni allenamento per puntare sempre alla vittoria, recuperare punti in campionato e continuare il nostro percorso sia in Champions sia in coppa”.

Danilo in partenza: mistero sul nuovo capitano

Con Danilo ormai in partenza, c’è da individuare un nuovo capitano. A chi sarà assegnata la fascia? Thiago Motta non si espone e sottolinea il concetto più volte: “Non avendo Manu (Locatelli è squalificato, ndr) domani vedrete chi sarà il capitano”.

Su Douglas Luiz ha le idee chiare: “Lo considero un centrocampista che può giocare nelle tre posizioni: sa fare gol, sa fare l’ultimo passaggio, sa costruire gioco. Nella fase difensiva può fare meglio”.

Il mercato, gli infortunati e la frecciata al veleno

Alla domanda sul mercato Motta fa orecchie da mercante e sposta subito il tiro: “La nostra esigenza oggi è domani, fare una grandissima prestazione…”. Quindi il punto sugli infortunati. L’allenatore annuncia che Vlahovic e Conceicao saranno a costretti a saltare il derby col Torino, aggiungendosi così alla lista degli indisponibili composta da Bremer, Cabal e Milik, più Locatelli che è stato fermato dal Giudice sportivo.

La conferenza si chiude con una frecciata dell’italo-brasiliano alla domanda posta da un cronista sul carattere della Juve e dello stesso tecnico. “Vedo che sei un tifoso del Torino che cerca di destabilizzare l’ambiente. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione, però sei un grande tifoso del Torino”. Poi chiosa: “È una battuta”.