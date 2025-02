Roma-Porto, moviola: Dybala graziato, un rosso e un gol annullato, che baraonda

La prova dell’arbitro Letexier nel ritorno dei playoff di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha espulso un giocatore

Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989, Francoise Letexier – la scelta per Roma-Porto – è stato il più giovane arbitro ad esordire in Ligue 1, a 25 anni. A novembre è stato insignito come vincitore della sesta edizione del premio “Giulio Campanati”, risultando il miglior direttore di gara di Euro 2024. Ad assegnare il riconoscimento in memoria del “Presidentissimo”, che è stato a capo dell’Aia dal 1972 al 1990, una giuria composta da dirigenti, ex arbitri e giornalisti.

Con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor oggi Letexier è infatti considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 debuttò quarto ufficiale nella partita inaugurale Germania-Scozia, quella che tagliò le gambe al suo connazionale Turpin che era tra i favoritissimi della vigilia arbitrare la finale. Completamente sballata la sua direzione al debutto: già alla prima sera si giocò la possibilità di dirigere l’atto conclusivo. Poi fu un crescendo per Letexier.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Debuttò benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi prima di dirigere la finalissima. Il francese vanta 66 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato cinque sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023 ma vediamo come se l’è cavata ieri all’Olimpico.

I precedenti di Letexier con la Roma

Letexier, in Europa, comprese tutte le manifestazioni, ha arbitrato per 14 volte delle formazioni italiane: 6 in Champions League, 6 in Europa League e 2 in Conference, entrambe le volte la Fiorentina. Bene, il totale è di 7 sconfitte, 1 pareggio e 6 vittorie tricolori. Nelle 16 sfide arbitrate in Europa League sono arrivate 5 vittorie esterne, 2 pareggi, e 9 affermazioni delle squadre che giocano in casa: la percentuale quindi è di 31% di squadre vittoriose lontane dalle mura amiche, e il 12% sono pareggi.

Numeri che sfiorano il 50%. Infine nelle ultime 4 uscite con un’italiana in casa per ben 3 volte sono arrivate delle sconfitte, e l’unica vittoria è quella della Roma contro la squadra che era allenata da De Zerbi l’anno scorso. In totale con la Roma nei 3 precedenti una vittoria e due sconfitte: il netto successo ottenuto contro il Brighton all’Olimpico negli ottavi di finale (4-0), e le sconfitte con lo Slavia Praga (2-0) e Bayer Leverkusen (0-2).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Vernice IV uomo, Delajod al Var e Millot all’Avar, l’arbitro ha ammonito Otavio, Dybala, Perez, Paredes, Perez, Gomes, espulso Eustaquio.

Roma-Porto, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 26’: lo prende Otavio per un fallo su Dybala. Tre minuti dopo le parti si invertono e l’ammonizione tocca alla Joya. Al 34’ Perez travolge El Shaarawy: giallo anche per lui. Al 41’ ammonito anche il tecnico Anselmi per proteste. Al 47′ scontro di gioco tra Dybala e Otavio, entrambi già ammoniti. I giocatori ospiti chiedono il secondo provvedimento per l’argentino dopo una manata al volto dell’avversario. Letexier non è però dello stesso avviso.

Al 50′ Paredes va a terra dopo un colpo di Eustaquio a palla lontana: Letexier viene richiamato al monitor dal Var per analizzare meglio l’azione ed estrae il rosso per il portoghese. Ammonito anche Paredes, reo di aver dato una spallata a palla lontana all’avversario. Era diffidato e sarà squalificato.

Al 54′ Shomurodov colpisce di testa su cross di Angelino, la palla viene respinta dalla difesa ospite tra le proteste giallorosse per un possibile fallo di mano biancoblu ma l’arbitro lascia correre. Al 60′ Dybala tocca in verticale per Shomurodov che insacca ma l’attaccante era però finito oltre la linea della difesa portoghese e la rete viene annullata. All’86’ giallo per Perez dopo un fallo su Pisilli e al 93′ ammonito anche Gomes per intervento falloso su Rensch. Dopo il recupero Roma-Porto finisce 3-2.