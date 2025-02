Roma-Porto, Dybala: la cura Ranieri funziona, i numeri confermano la crescita della Joya

Con la doppietta contro i portoghesi di stasera in Europa League l’argentino tocca quota 10 tra gol e assist in 20 partite sotto la gestione del tecnico testaccino

Paulo Dybala segna e trascina la Roma in Europa League contro il Porto, confermando di essersi messo alle spalle una prima parte di stagione complicata. Determinante l’arrivo in giallorosso di Claudio Ranieri: sotto la gestione del tecnico romano la Joya è ha messo insieme 10 tra gol e assist in 20 partite.

Roma, la doppietta di Dybala al Porto

“Io ci punto sempre su Dybala”: così parlava Claudio Ranieri nello scorso dicembre, dopo la vittoria in Coppa Italia sulla Sampdoria. Una frase manifesto per il tecnico testaccino, che da quando ha preso in mano la Roma ha sempre dichiarato di credere fortemente nell’argentino, nelle sue capacità tecniche e soprattutto nella capacità di trascinare la squadra. Doti che Dybala ha mostrato anche stasera, nel primo tempo dei playoff di ritorno di Europa League contro il Porto, confronto che all’andata aveva fatto notizia per le veementi protestedel tecnico romanista: i giallorossi erano sotto 1-0, poi s’è acceso Dybala, che con una doppietta d’autore ha ribaltato il risultato. Una bella rivincita per l’argentino che aveva lasciato il campo da infortunato nella sfida di andata.

Roma, Dybala e la svolta con Ranieri

Con i due gol segnati ai portoghesi – i primi in campo europeo in questa stagione – Dybala ha raggiunto quota 8 gol complessivi. Un bottino comunque importante in un’annata che ha visto l’argentino alle prese con gli infortuni, oltre che frustrata dai continui cambi di panchina in casa Roma. Con l’arrivo di Ranieri, l’argentino ha realmente dato una svolta al suo rendimento.

Roma, i numeri di Dybala con Ranieri

Quella di stasera è la 20a partita stagionale di Dybala sotto la gestione del tecnico romano e in queste gare, la Joya ha messo a segno 10 tra gol e assist: in pratica, Dybala ha lasciato il segno ogni due partite da quando sulla panchina della Roma siede Ranieri. Sei le reti – quando è andato a segno l’argentino i giallorossi hanno sempre raccolto un risultato positivo – e 4 i passaggi vincenti. Numeri nettamente superiori a quelli registrati in questa stagione con Daniele De Rossi (4 partite, zero gol e assist) e Ivan Juric (8 partite, 2 gol e 1 assist).

Roma, prima doppietta in Europa League per Dybala

E sotto Ranieri Dybala ha aggiornato anche i suoi record in campo europeo: quella segnata al Porto è la prima doppietta dell’argentino in Europa League. Mentre allargando l’analisi a tutte le competizioni europee, Dybala non segnava due gol nella stessa partita dal 2 novembre 2011, quando con la Juventus si impose per 4-2 sullo Zenit nella fase a gironi della Champions League.