Roma, infortunio Dybala: Paulo esce in lacrime col Porto, problema al ginocchio dopo l’entrataccia di Varela

La Joya abbandona l'andata del playoff di Europa League con la maglietta sul volto dopo un duro contrasto di gioco: i giallorossi tremano e il pianto dell'argentino non fa ben sperare

Guaio per la Roma e per Claudio Ranieri sul finire del primo tempo dell’andata del playoff di Europa League a casa del Porto. I giallorossi sono, infatti, incassano l’infortunio di Paulo Dybala, costretto ad alzare bandiera bianca dopo un duro contrasto con Varela.

Infortunio per Dybala in Europa League

Roma in apprensione per Paulo Dybala. L’argentino si è, infatti, infortunato dopo 35’ di gioco per un problema al ginocchio sinistro dopo un duro contrasto con Varela. Dopo i problemi di Daniele Rugani continua, così, la giornata non felicissima per gli ex Juventus, con la Joya che ha provato a stringere i denti, salvo poi dover abdicare e lasciare il campo cinque minuti più tardi. Al suo posto, Claudio Ranieri ha gettato nella mischia Tommaso Baldanzi.

Problema al ginocchio sinistro

Dybala, che nell’ultimo periodo era riuscito a trovare una buona continuità di risultati e minutaggio, non è riuscito a superare i postumi del duro intervento dell’avversario che lo aveva costretto a terra per diversi secondi. A 5’ dal riposto, il talento giallorosso si è infatti accasciato sul terreno e ha chiesto l’ingresso dei sanitari per l’inevitabile sostituzione.

Dybala in lacrime

Uno stop che Dybala non ha di certo preso bene, tanto da abbandonare il terreno dell’Estádio do Dragão con la maglietta sul volto in lacrime. Accomodatosi in panchina, l’attaccante argentino (che è comunque uscito dal campo sulle sue gambe) ha posto la borsa del ghiaccio nella zona dell’articolazione.

La speranza di Ranieri e di tutti i giallorossi è che dietro quel pianto possa celarsi esclusivamente un sentimento di sconforto e non un infortunio troppo serio. Saranno, ovviamente gli esami strumentali delle prossime ore a chiarire la situazione.