Rugani positivo all'alcol test quand'era alla Juve: condannato a 6 mesi, patente revocata, Maserati confiscata

Una vecchia disavventura costa cara al difensore oggi in forza all'Ajax. Soltanto oggi è arrivata comunicazione della sentenza da parte di un giudice di Torino.

Daniele Rugani si sta godendo la sua nuova vita ad Amsterdam. Il futuro per il difensore è un rebus, dal momento che il suo contratto appartiene ancora alla Juventus che ha però fatto scelte differenti e difficilmente lo reinserirà mai in organico. Intanto il passato è tornato a bussare alle porte del calciatore toscano che proprio oggi ha ricevuto comunicazione relativa alla sentenza di un giudice di Torino per fatti risalenti al 2023: revoca della patente e multa.

La sentenza del giudice per Rugani

Non è andata bene a Daniele Rugani che nel 21 luglio del 2023 fu beccato a Torino mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Il verdetto del giudice è arrivato solamente oggi: sei mesi di arresto con la condizionale, oltre a una multa di 2mila euro, la revoca della patente e la confisca dell’auto sulla quale era a bordo, una Maserati. Un fulmine a ciel sereno, anche se non del tutto inatteso

Tasso di alcol superiore al limite

All’epoca dei fatti la polizia aveva ritenuto opportuno procedere con l’alcol test a seguito di un incidente avvenuto a Torino, nel quale era stato coinvolto proprio il veicolo del calciatore. Non c’erano state particolari conseguenze in occasione del sinistro, nessun ferito. Ma i guai sono sopraggiunti dopo, al momento dell’alcol test. Al difensore dell’Ajax, ex Juventus, erano stati riscontrati nel sangue valori altamente superiori al limite consentito.

Retroscena sulla Maserati e ricorso in arrivo

Per un po’, dunque, Rugani dovrà andare in giro a piedi. O al massimo, farsi accompagnare da qualcuno. Non potrà mettersi alla guida della sua Maserati, che anzi gli è stata ritirata. E a tal proposito, c’è un retroscena piuttosto curioso relativo al procedimento: il difensore, infatti, avrebbe potuto sanare il tutto pagando una multa di 5mila euro ed evitando il processo. Ma ha scartato subito l’ipotesi. Il motivo? Gli sarebbe stata sequestrata la Maserati. Ma adesso l’ha persa comunque. In attesa del ricorso, già preannunciato dal suo legale.