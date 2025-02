Bufera sull'arbitro di Juventus-Inter, polemiche dopo Monaco-Benfica e sul web è già caos per Mariani

La scelta di Rocchi per la partitissima di domenica sera fa discutere, ieri il fischietto di Aprilia è stato contestato per un'espulsione a Al-Musrati

Non è iniziato col piede giusto per Maurizio Mariani il count-down in vista della partitissima di domenica in serie A tra Juventus e Inter. Il fischietto di Aprilia è finito nella bufera per quanto accaduto durante Monaco-Benfica valida per l’andata dei playoff di Champions League e l’allarme è già scattato anche tra i tifosi nerazzurri che ricordano precedenti poco felici.

Le polemiche in Monaco-Benfica

Mariani era stato scelto infatti dal designatore dell’Uefa, Roberto Rosetti, per dirigere l’andata dei playoff di Champions tra Monaco e Benfica, finita poi con il successo per 1-0 dei portoghesi, ma la sua direzione è stata contestata dai monegaschi. Sotto accusa Mariani in particolare per il rosso estratto nei confronti di Ali Al Musrati, centrocampista libico del Monaco in prestito dal Beşiktaş.

Il giocatore è stato infatti espulso per doppia ammonizione al 52′ per aver sommessamente chiesto al direttore di gara di estrarre il cartellino giallo a un avversario per via del fallo di Alvaro Carreras sull’attaccante del Monaco Breel Embolo. Da regolamento questo è ora punito con il giallo, anche perché solo il capitano può rivolgersi all’arbitro ma il provvedimento è stato giudicato frettoloso, severo ed eccessivo.

“Non l’ho visto camminare verso l’arbitro, ha chiesto solo il giallo -. ha detto Hütter, allenatore del Monaco – . Sì, queste sono le regole che dobbiamo accettare, ma non è stato aggressivo”.

Il sarscasmo degli interisti sui social

Fioccano le reazioni sul web e arrivano commenti sarcastici da parte della tifoseria interista: “Ce lo vedete sempre Mariani, domenica, espellere per lo stesso motivo Locatelli che chiede il giallo per Dumfries?” e poi: “ricordate qual è l’unico calciatore che riceve un rosso diretto per un applauso al direttore di gara al 26esimo minuto di gioco IN UN DERBY DI MILANO? Di nome fa Wesley…E il direttore di gara lo ricordate? Retropensieri” e anche: “Il rigore per questa partita è quotato 2,75 e, visto che l’Inter prende di media quasi un rigore a partita contro la Juventus, sembrerebbe scontato come scommettere su Sinner”

C’è chi scrive: “Vabbè potevano mandare direttamente De Santis ahahahah. Pensiamo alla prossima che con la Ndrangheta è battaglia persa” e ancora: “Ma Ceccarini non era disponibile?” e infine: “il peggiore in campo in Monaco-Benfica è stato l’arbitro Mariani. Che domenica sera arbitrerà a Torino. Mi aspetto di tutto”.

Il precedente con il rigore dubbio fischiato alla Juve

Quello di domenica sarà il secondo incrocio in campionato tra bianconeri e nerazzurri per Mariani: il primo fu a San Siro nell’ottobre del 2021. In quella gara, il direttore di gara originario del Lazio concesse un calcio di rigore nel finale ai bianconeri: un fallo di Dumfries su Alex Sandro sul quale Mariani lasciò correre in campo, salvo poi rivedere la propria decisione in seguito a un consulto VAR con On Field Review. Dybala trasformò dal dischetto e fece 1-1, tra le polemiche di Inzaghi che venne espulso.

Mariani sempre nel 2021 aveva arbitrato anche un altro incontro tra queste due squadre, ma in Coppa Italia, una semifinale di ritorno terminata 0-0. In questa stagione, Mariani ha arbitrato una sola volta la Juventus, all’Allianz contro la Fiorentina (2-2); con l’Inter invece due direzioni, entrambe a San Siro: il derby d’andata con il Milan (1-2, con un rigore concesso e poi revocato con il VAR), e Inter-Napoli (la partita del discusso rigore Anguissa-Dumfries).

Il suo score con la Juve: in 20 partite arbitrate, 12 vittorie bianconere, 5 pareggi e 3 sconfitte. Con l’Inter, 17 direzioni: 8 vittorie nerazzurre, 5 pareggi, 4 sconfitte.