Arbitri: Mariani per Juventus-Inter, diede rigore dubbio ai bianconeri ed espulse Inzaghi, fermati La Penna e Feliciani

Le scelte per la 25esima giornata di serie A: Lazio-Napoli a Massa, Milan-Verona a Fourneau, per Parma-Roma Chiffi, Fiorentina-Como per Piccinini

Mano dura del designatore Rocchi che dopo il weekend da horror ferma del tutto due arbitri e ne manda solo al Var o come IV uomo altri quattro tra coloro che si sono resi protagonisti di errori più o meno gravi nell’ultimo turno di serie A. Per il big-match Juventus-Inter scelto Mariani che ha vinto la concorrenza di Doveri, Massa e Guida.

Puniti sei arbitri dopo gli errori nel weekend

Errori gravissimi sono stati giudicati quelli di lunedì a San Siro da La Penna (il gol dell’Inter nato da un angolo inesistente, dubbio il rigore fischiato ai viola), quelli di Feliciani che in Torino-Genoa, con la complicità del Var Di Paolo, non ha visto un netto rigore per i granata dopo la trattenuta di Sabelli su Sanabria e quelli di Pairetto che non sanziona il fallaccio di Cacace su Walker e non vede il fuorigioco di Colombo da cui nasce il secondo giallo a Tomori in Empoli-Milan (farà il Var in Lazio-Napoli).

Bocciato Abisso, confuso dal Var, che in Como-Juve non vede il mani da rigore di Gatti: il fischietto siciliano sarà solo Avar in Parma-Roma. Cartellino giallo per Zufferli, che concede un rigorino alla Roma contro il Venezia e che sarà IV uomo in Juve-Inter e per di Di Bello – incerto in Cagliari-Parma, che sarà Avar all’Allianz Stadium.

Juventus-Inter a Mariani

Sarà dunque Mariani di Aprilia a dirigere Juventus-Inter: nonostante le polemiche per Inter-Napoli (il rigore assegnato all’Inter dopo contatto Anguissa-Dumfries). Rocchi ha scelto lui (che peraltro sarà impegnato anche in Champions domani in Monaco-Benfica). La gara dell’Allianz Stadium sarà il secondo incrocio in campionato tra bianconeri e nerazzurri per Mariani: il primo fu a San Siro nell’ottobre del 2021. In quella gara il fischietto di Aprilia concesse un rigore nel finale ai bianconeri per un fallo di Dumfries su Alex Sandro.

Inizialmente Mariani lasciò correre in campo, salvo poi rivedere la propria decisione in seguito a un consulto VAR con On Field Review. Dybala trasformò dal dischetto e fece 1-1, tra le polemiche di Inzaghi che venne espulso.

Mariani sempre nel 2021 aveva arbitrato anche un altro incontro tra queste due squadre, ma in Coppa Italia, una semifinale di ritorno terminata 0-0. In questa stagione, Mariani ha arbitrato una sola volta la Juventus, all’Allianz contro la Fiorentina (2-2); con l’Inter invece due direzioni, entrambe a San Siro: il derby d’andata con il Milan (1-2, con un rigore concesso e poi revocato con il VAR), e Inter-Napoli (la partita del discusso rigore Anguissa-Dumfries).

Mariani è stato preferito a Guida (che diresse l’andata a San Siro), a Massa, che sta vivendo una stagione tra luci e ombre e ha da poco diretto Juventus-Milan, e a Doveri. C’era ipoteticamente in lizza anche Chiffi, che però aveva diretto il derby Milan-Inter con un forte strascico polemico

Lazio-Napoli a Massa

A Massa è andato l’altro big-match di giornata, Lazio-Napoli. Utilizzati anche tutti gli altri big. Doveri dirigerà Udinese-Empoli, Chiffi sarà il fischietto di Parma-Roma. Si rivede anche Fabbri (male in Roma-Napoli): arbitrerà l’anticipo Bologna-Torino. Da segnalare che, dopo lo stop di 5 mesi, si rivede ancora in B – come la settimana scorsa – Fabio Maresca: dirigerà Cesena-Pisa. Chiudono il quadro Marchetti per Atalanta-Cagliari, Fourneau (che sta risalendo la china) per Milan-Verona, Piccinini per Fiorentina-Como, Collu per Monza-Lecce e Marinelli per Genoa-Venezia.