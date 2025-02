Inter-Fiorentina, coda polemica: Palladino accusa gli arbitri, Inzaghi si prende la rivincita e il web esplode

Il tecnico della Fiorentina torna sull'episodio del vantaggio nerazzurro e si scaglia contro i direttori di gara, mentre i social si riempiono di accuse per l'arbitraggio della partita. Thuram e Arnautovic sono in dubbio per la Juventus

Quel pallone era uscito di almeno venti centimetri, su questo c’è ben poco da dire. Bastoni la calcia ben oltre la linea, ma il Var non può intervenire: perché la decisione dell’arbitro è stata presa sul campo e non fa parte di quelle rivedibili al monitor, e una volta battuto il calcio d’angolo nasce un’altra azione.

Fiorentina, il rammarico di Palladino

Grave errore, di arbitro e assistente, ma tant’è: la tecnologia non può arrivare ovunque, e le polemiche restano. “Rifarei le stesse scelte – spiega Palladino – per quello che hanno fatto giovedì, e oggi mi sentivo di riproporre gli stessi dieci tranne Comuzzo squalificato. Abbiamo tenuto testa a una grande squadra come l’Inter, sono orgoglioso perché siamo usciti da San Siro a testa alta. Non parlo di arbitri, ma c’è gran rammarico su quell’errore del calcio d’angolo del primo gol, è una cosa che va migliorata. La società mi ha messo a disposizione ottimi calciatori, fatto ottimo mercato a gennaio, ora devo inserirli piano piano. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare con i nuovi, ma sono ragazzi molto applicati e stanno già capendo cosa devono fare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Palladino: protocollo va rivisto

“Non parlo mai degli arbitri, non li giudico e mi sono ripromesso di non giudicare mai un errore arbitrale. Però sicuramente sul gol dell’Inter ci siamo un po’ arrabbiati: non mi arrabbio con l’arbitro, ma con il protocollo. Se abbiamo uno strumento che deve aiutare gli arbitri a sbagliare meno, non si può non intervenire su un errore oggettivo, la palla è uscita di 20 centimetri. Sono cose determinanti, poi il protocollo dice che non può intervenire il VAR: sono d’accordo che non possa intervenire su tutto, ma così non va bene altrimenti a fine partita ci troviamo sempre a discutere e usciamo arrabbiati – ha aggiunto -. È vero che non abbiamo protestato, ma è quello che dico sempre ai miei ragazzi: gli arbitri vanno lasciati tranquilli di sbagliare. Può succedere che uno non vede, come sbaglio io o sbagliate voi o sbagliano i giocatori. Qui però è un errore oggettivo: il protocollo deve per forza cambiare, io non accetto che la palla esca di 30 centimetri e non si possa intervenire”, ha concluso l’allenatore viola.

Inter, Inzaghi si prende la rivincita

Dal canto suo il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi non cede alla tentazione di fare polemica dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Abbiamo vinto una partita importante, tutti insieme con il pubblico che ci ha accompagnato in una partita non semplice. Arnautovic è un ragazzo molto importante per noi, sono contento che si sia tolto questa soddisfazione, se la merita. La mia esultanza? In questi giorni abbiamo cercato di recuperare le forze, io ho ascoltato un po’ quello che si diceva contro di me, ma questi ragazzi stasera mi hanno dato una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. La Fiorentina si è difesa molto bassa, e stasera c’era da fare con grande attenzione e non rischiare sulle ripartenze come giovedì”.

Inzaghi conta gli assenti

“Siamo in un momento decisivo? Sicuramente, stiamo facendo un percorso ottimo in campionato e in Champions, stasera grande partita, i numeri sono ottimi. Squadra sempre lucida, non si è innervosita, venivamo da una sconfitta pesante. Barella? Ha fatto una grandissima partita, cerco di far tirare il fiato quando riesco. Anche Acerbi molto bene, così come Zielinski: ottime risposte in questa partita. Thuram? Da valutare sia lui che Arnautovic in vista della Juve, Dimarco è da cinque giorni con 38 di febbre, speriamo di recuperare anche lui”.

Inter, i social accusano

Naturalmente l’episodio non è passato inosservato dai social, che hanno fatto da cassa di risonanza alle polemiche già scoppiate in campo. Il solito adagio della “Marotta League” è infatti subito tornato di attualità. Leonardo si limita ad un “Arbitro imbarazzante”. Mentre Simone allarga il discorso: “Angolo e gol dell’Inter che non era angolo perché il pallone era uscito prima di mezzo metro…

Rigore regalato alla fiorentina per un tocco involontario di Darmian… Qui non c’è malafede, qui c’è incapacità generale!”. Mentre Krunislav ironizza: “Da stasera la Marotta league cambia le dimensioni del campo, non siete abbastanza informati, tutto regolare”. Così come Lorenzo: “La cosa più divertente è che a fine primo tempo stanno protestando quelli dell’Inter”.

Il web se la prende con gli arbitri

Alex non ci sta: “L’incompetenza degli arbitri continua dopo gli errori degli ultimi giorni”. E Daniel la vede allo stesso modo: “Arbitro disastroso, due errori enormi e gestione pessima della gara”. E Domenico allarga la polemica: “Arbitro che ha subito compensato l’errore pro-Inter con un rigore scandaloso. Proprio scarsi questi arbitri, mamma mia!”. Andrea si diverte: “Anche Marotta l’ avrebbe vista“. Mentre Luisa è arrabbiatissima: “È scandaloso tutto quello che accade soprattutto questo episodio”. Antonello conclude: “Il gol dell’Inter non doveva esistere… ma a cosa serve il var? Non è accettabile ormai un errore così evidente. E basta anche con questi rigorini di mano… non ci si può muovere, assurdo!!”.

Thuram ko, oggi esami alla caviglia

Sembrava essere un’ulteriore mazzata per l’Inter di Inzaghi, già funestata dai problemi di Dumfries e Dimarco e dalle non perfette condizioni fisiche di Calhanoglu: e invece, l’ingresso di Arnautovic si è rivelato determinante per le sorti nerazzurre. Il centravanti austriaco è stato infatti decisivo siglando il gol del 2-1 che ha regalato i tre punti contro la Fiorentina, mentre per il francese si tratta di una contusione alla caviglia sinistra: nulla di muscolare, non dovrebbe comunque trattarsi di niente di grave anche se domani ci saranno ulteriori esami.

Rivivi qui le emozioni di Inter-Fiorentina