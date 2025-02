Inter, Piccinini ipotizza complotto contro Inzaghi: ce l’ha con Marotta?

Il giornalista ha difeso a spada tratta il tecnico nerazzurro: “Critiche eccessive, di solito partono dall’interno della società”

Nell’Inter ci potrebbe essere qualcuno che mira a liberarsi di Simone Inzaghi. Secondo Sandro Piccinini, le critiche contro il tecnico dopo il k.o. di Firenze sarebbero infatti eccessive e potrebbero provenire dall’interno della società nerazzurra: il giornalista ce l’ha con Beppe Marotta?

Inter, Piccinini difende Inzaghi

Troppo cattive le critiche piovute da dentro e fuori il mondo Inter su Simone Inzaghi dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa della Fiorentina. Ne è convinto Sandro Piccinini, che in un video pubblicato sulla pagina TikTok di Repubblica ha difeso a spada tratta l’allenatore interista. “Sono rimasto abbastanza sorpreso nel leggere queste critiche molto feroci verso Inzaghi – ha detto Piccinini nel suo video -. A parte i social, ma anche giornali importanti e colleghi autorevoli hanno dedicato articoli severi e titoli quasi ultimativi, come: ‘Obbligo Scudetto‘. Come a dire, se non vince deve andare via perché il ciclo è finito”.

Inter, Piccinini ricorda gli errori della società

Per Piccinini si tratta di un attacco esagerato, anche perché i critici dimenticano i problemi strutturali emersi nell’Inter in questa stagione. “Il tutto avviene senza critiche alla società, eppure ci sarebbe stato il motivo – ha ricordato il giornalista -: campagna acquisti estiva deludente e inesistente a gennaio. Sono attenuanti importanti per Inzaghi che deve provare a primeggiare su tutti i fronti. La rosa è un po’ striminzita, c’è da considerare il logoramento di Hakan Calhanoglu o gli infortuni come quello di Francesco Acerbi. Oppure la mancanza di alternative alle punte”.

Attacchi a Inzaghi: per Piccinini c’entrano la società e Marotta

E allora, come spiegarsi questa severità di stampa e tifosi nei confronti di Inzaghi? Piccinini non punta esplicitamente il dito verso Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ma fa capire che dietro gli attacchi a Inzaghi potrebbe esserci proprio il numero uno del club nerazzurro.

“So per esperienza, e la mia è una lunga esperienza, che quando queste voci arrivano sui giornali in genere partono dall’interno della società – ha dichiarato il giornalista – . Mi viene in mente quanto accaduto due anni fa, quando si mise in discussione Inzaghi e si parlò di Massimiliano Allegri, amico di Beppe Marotta. Non vorrei ci fosse qualcosa di simile, sarebbe un grave errore”.