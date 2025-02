Inter, analisi di un crollo: i numeri condannano Taremi e Arnautovic, Inzaghi ha spremuto Thuram e Lautaro 

Turnover limitato in attacco: la sconfitta con la Fiorentina conferma le difficoltà dei nerazzurri se i due attaccanti titolari non sono in giornata

Raramente Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno offerto prestazioni peggiori di quella di ieri al Franchi, il 3-0 incassato dall’Inter contro la Fiorentina conferma che quando i due attaccanti titolari non sono in giornata Simone Inzaghi non ha risorse di pari livello a cui attingere: impietosi i numeri di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.

Minuti e gol: il peso di Lautaro Martinez e Thuram per l’Inter

Tutta l’Inter è sul banco degli imputati dopo la pesante sconfitta in casa della Fiorentina che ha lasciato il Napoli solo in testa alla classifica, ma a spiccare nel 3-0 del Franchi è stata la prestazione sotto tono della coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Le due punte sono apparse stanche, passive, quasi svuotate e qui c’entra la gestione di Simone Inzaghi, che raramente ha rinunciato a loro due in questa stagione.

Dopo Sommer e Bastoni, Lautaro e Thuram risultano i nerazzurri più utilizzati dal tecnico (2.336 minuti in campo per il Toro, 2.169’ per il francese); nelle 23 giornate di campionato disputate finora hanno firmato 22 gol (praticamente uno a partita), pari al 39,2% delle 56 reti messe a segno dall’Inter in serie A.

Inter, i numeri condannano Taremi

Questi numeri raccontano dell’importanza di Lautaro Martinez e Thuram per il gioco dell’Inter e fanno da contraltare a quelli, deludenti, di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, i loro vice, entrati ieri nei minuti finali al Franchi e incapaci di dare la scossa alla partita. I numeri relativi al rendimento dell’iraniano e dell’austriaco in questo momento sono impietosi.

Taremi ha avuto le sue chance soprattutto in Champions League, partendo 6 volte titolare nelle 8 gare del girone, ma riuscendo ad avere un vero impatto positivo solo nel match casalingo con la Stella Rossa, contro cui firmò un gol e 2 assist. Queste presenze “dopano” il dato sul suo minutaggio complessivo, assolutamente discreto (1.149 minuti): in campionato, però, Taremi ha giocato appena 3 volte da titolare sulle 17 gare in cui è stato impiegato e ha segnato appena un gol, per di più su rigore e a risultato acquisito contro il Lecce (la rete del 4-0).

Inter, Arnautovic e Correa fuori dal turnover

Quanto ad Arnautovic, invece, Inzaghi l’ha praticamente utilizzato soltanto quando assolutamente necessario. L’austriaco ha giocato finora 350 minuti in stagione, la maggior parte dei quali in Champions (174’), con 4 presenze di cui due da titolare e un gol nel 4-0 alla Stella Rossa. In campionato ha totalizzato appena 8 presenze – tutte dalla panchina – e 113’ minuti, senza aver mai segnato.

Lievemente meglio di lui ha fatto Joaquin Correa con 148 minuti e 5 presenze: l’unico gol segnato in stagione è arrivato nell’unica partita da titolare, vinta dall’Inter a Verona.

L’Inter e il grande peccato del mercato di gennaio

I dati provano dunque che Simone Inzaghi non ritiene gli attaccanti di riserva dell’inter all’altezza di Lautaro e Thuram: riuscire a mantenere elevato il loro rendimento nel prosieguo della stagione non sarà affatto facile per il tecnico nerazzurro, soprattutto ora che gli impegni in Champions League e in Coppa Italia si faranno sempre più importanti, complicando il calendario.

Se il mercato del Napoli, che però non ha altre competizioni oltre alla serie A, è stato deludente, quello dell’Inter che non ha provveduto a fornire a Inzaghi delle alternative valide ai due titolari potrebbe rivelarsi addirittura fatale ai nerazzurri.