Inter, Inzaghi ammette le sue colpe, ma i tifosi non perdonano il ko con la Firentina: "Signor regala scudetti"

Al termine della gara persa malamente contro la Fiorentina, Simone Inzaghi analizza il ko con lucidità, ma sui social i tifosi nerazzurri non perdonano

La Fiorentina schianta 3-0 l’Inter nel recupero della gara valevole per la 14esima giornata di Serie A rinviata per il malore occorso in campo dopo meno di venti minuti a Edoardo Bove, questa sera in panchina a godersi la vittoria dei suoi compagni. Viola trascinati da un Moise Kean e da una prestazione di squadra da applausi a scena aperta con un undici di Simone Inzaghi a tratti irriconoscibile.

Al termine del match, il tecnico nerazzurro non si nasconde, ammettendo la sconfitta, ma sui social i tifosi non perdonano l’ennesimo recupero indigesto e che rischia di compromettere la corsa scudetto con il Napoli.

Inter azzannata dalla Fiorentina: “Sconfitta meritata”

L’Inter incassa il tris viola a Firenze e si vede costretta ancora una volta nell’era Inzaghi a fare i conti con un recupero amarissimo e un asterisco indigesto, che come a Bologna due anni fa con l’episodio ai limiti dell’incredibili di Radu, esce dal Franchi con zero punti in classifica. Il Napoli resta a +3 in classifica e i nerazzurri si trovano a rincorrere.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico dei campioni d’Italia in carica non si nasconde e ammette: “È una sconfitta meritata, non abbiamo messo in campo nulla. Corsa, intensità, determinazione. La Fiorentina ne ha messa molto più di noi, sapevamo che avrebbe fatto questo tipo di partita e che si sarebbe difesa. Sono stati molto bravi, mentre noi chiaramente male“.

Inter scarica e arrabbiata

“Torniamo a casa arrabbiati, ma questo gruppo era quattro mesi e mezzo che non perdeva. È la seconda sconfitta in campionato. Sarà motivo di analisi, perché abbiamo fatto male in possesso e in non possesso. Chiaramente una partita insufficiente, però, si riparte lunedì con la Fiorentina. Fare tabelle adesso non mi pare il momento giusto, c’è solo da analizzare e lavorare per cercare di fare un altro tipo di partita già da lunedì”.

Inzaghi ha, poi, proseguito: “Inter scarica? Sì, abbiamo trovato una squadra che arrivava prima di noi, ci credeva di più. Tecnicamente dovevamo essere più veloci. Dobbiamo stare più attenti. C’erano state avvisaglie nel primo tempo e, nonostante quello, nel secondo tempo abbiamo fatto peggio. Mancano 15 partite, 45 punti, è lunga ma sappiamo il ciclo di partite da cui arriviamo… ci dobbiamo adeguare, come si adeguano tutti quanti”.

“Il gruppo mi dà assolutamente fiducia. In questo momento stiamo recuperando giocatori in difesa e a centrocampo dove sono mancati per tanto tempo, quindi chiaramente avrò bisogno di tutti. Cercherò di utilizzare tutti perché sappiamo che il calendario è molto intasato, ma lo sapevamo. Avremo questa partita lunedì, poi ne abbiamo una domenica sera a Torino con la Juve. È un cammino difficile, ma dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi”.

Il problema Calha e la corsa scudetto con il Napoli

“Calhanoglu non al top? Sappiamo l’importanza di Calha per noi. Sta recuperando. Ma sappiamo l’importanza anche di tutti gli altri. Oggi però non andrei a parlare di singoli in una partita completamente negativa per tutti, da me in primis, che sono l’allenatore. Sta meglio, sta lavorando molto bene e tornerà al meglio. Tre punti dietro il Napoli? Mancano 15 partite, in questo momento guardare la classifica e fare tabelle dopo una sconfitta del genere non mi pare il caso. Sarà importante analizzare questa sconfitta per capire con lucidità perché è venuta e perché siamo mancati così nella prestazione”, ha concluso Inzaghi.

Inzaghi bersagliato dai tifosi sui social

Sul web, i tifosi della Benamata non sembrano essere convinti dalle parole del proprio allenatore e non perdono occasione per criticarlo: “Non si può perdonare l’Inter questa sera , meritano ritiro e contestazione“, scrive qualcuno e ancora: “Siamo sicuri si sia trattato solo di un incidente isolato… le ultime prestazioni non lasciano ben sperare”, oppure: “Ho visto le prime crepe della sua creatura…”. Ma c’è anche chi ci va giù pesante: “Ridicolo come allenatore unico modulo sempre ed accetta tutto dalla società senza imporsi mai”, “Sereno il signor regala campionati“, chiosa un tifoso particolarmente deluso.