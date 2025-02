Juventus, Cambiaso al Manchester City? Le parole dell’agente fanno infuriare i tifosi sui social

Bia conferma la trattativa Cambiaso-City: "Guardiola lo voleva, la Juve spiegherà cosa è successo". I tifosi non la prendono bene e attaccano sul web: "Speditelo in tribuna"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Cambiaso al Manchester City è stata una delle telenovele del mercato di gennaio. Ma, nonostante l’apprezzamento di Pep Guardiola, alla fine l’esterno della Nazionale non s’è mosso dalla Juventus. Sulla vicenda è tornato il procuratore del calciatore, Giovanni Bia, le cui parole hanno fatto scatenare i tifosi bianconeri.

Juventus, Cambiaso-Manchester City affare solo rimandato?

218 milioni di euro. Tanto ha speso il Manchester City a gennaio per comprare Marmoush, Nico Gonzalez, Khusanov, Vitor Reis e Juma Bah. Del pacchetto avrebbe potuto far parte anche Andrea Cambiaso, per cui i campioni d’Inghilterra pare fossero disposti a investire la cifre monstre di 60/65 milioni di euro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il muro della Juventus, che ne chiedeva 80, ha retto e i citizens ha quindi chiuso per Gonzalez del Porto. Ma, in base ai rumor di mercato, l’affare è soltanto rinviato all’estate: per il 24enne di Genova sarebbe pronto un quinquennale con ingaggio raddoppiato.

L’agente di Cambiaso conferma l’interesse di Guardiola

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Cambiaso, Giovanni Bia, non ha certo eluso l’argomento Manchester City. Anzi, ha confermato come la trattativa fosse reale, passando però la palla alla Vecchia Signora.

“La Juventus spiegherà ciò che è successo – ha detto -. Vi dico che è tutto vero ciò che è uscito sui giornali in relazione alla trattativa: è vero che Guardiola lo voleva”. Già, Pep pazzo di Cambiaso. Chissà se Giuntoli farà effettivamente chiarezza sul mancato approdo del giocatore in Premier League.

Sui social scoppia la polemica: tifosi inviperiti

Le parole del procuratore non sono piaciute ai tifosi bianconeri, che sui social puntano il dito contro Cambiaso e il suo agente. Senza mezzi termini Luca, che su X scrivere: “Fatelo accomodare in tribuna, stanno esagerando”. ‘Agr’ rincara la dose: “Se gioca così manco per due euro lo vendono”. “O parli chiaro e dici tutto o stai zitto” commenta un altro sostenitori della Juventus rivolgendosi a Bia.

“La Juve non deve spiegare, semmai lo faccia lui, che credo avesse tutto l’interesse a portare a buon fine l’operazione” aggiunge Marco. “Spiegare? Ha appena rinnovato il contratto raddoppiando il suo stipendio. Ha bellamente ricattato la società che non ha ceduto alle sue inutili richieste. Fine” twitta Andrea. Secondo Antonio, l’agente di Cambiaso “aveva già messo in conto una commissione milionaria e adesso si sta mangiando le mani e avrà il veleno che gli è arrivato fino alle orecchie”.