Juventus: Motta glaciale su Vlahovic e Danilo, dalla frase su Cambiaso un indizio di mercato

Il serbo potrebbe restare in panchina col Benfica, ma il tecnico ha sottolineato come gli sia stata data fiducia finora. Ignorato lo sfogo del brasiliano, le parole sul terzino aprono all’addio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo la batosta di Napoli Thiago Motta va per la sua strada. Nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League col Benfica, il tecnico della Juventus ha fatto intendere di poter ancora escludere Vlahovic dalla formazione titolare e annunciato l’assenza di Cambiaso: la frase sul terzino apre all’addio. Ignorato, invece, lo sfogo dell’ormai ex Danilo.

Juventus, le parole di Thiago Motta su Vlahovic

Thiago Motta non cambia rotta, dopo 4 panchine consecutive Dusan Vlahovic potrebbe essere ancora escluso dalla formazione titolare della Juventus nella partita di domani contro il Benfica in Champions League. Ciò nonostante l’assenza di Randal Kolo Muani, che potrà giocare con la Juve in Europa soltanto a partire dalla prossima fase della competizione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Dusan sta bene, fa parte del gruppo e vediamo se darà un aiuto dall’inizio o a gara in corso”, ha detto Motta a proposito del serbo, ma la considerazione successiva fa pensare che l’attaccante possa ancora finire in panchina. “Finora ha giocato tantissimo – ha aggiunto Motta – , anche quando non era al top, per necessità della squadra. E in Champions ha segnato 4 gol”. Come a dire: finora ha giocato tanto, non stupitevi se sarà ancora escluso.

Juventus, Motta e l’indizio di mercato su Cambiaso

Sicuro assente, invece, Andrea Cambiaso, che dopo le assenze pre-natalizie con Manchester City e Venezia a causa di un problema alla caviglia è sempre sceso in campo con la Juventus, tornando titolare nelle ultime 4 gare. “Andrea non sarà a disposizione – ha detto Motta del terzino – ha avuto un fastidio alla caviglia in passato, ma in questo momento non si sente ancora al cento per cento e si è preso del tempo per curarsi al meglio”.

Il fatto che Cambiaso manchi col Benfica dopo aver giocato 7 partite di fila senza subire ricadute o altri infortuni è però insolito: il sospetto è che il City sia tornato alla carica per il giocatore e che la Juventus voglia dunque preservarlo per non compromettere l’eventuale cessione alla squadra di Pep Guardiola.

Juventus, Motta glaciale su Danilo

Glaciale, invece, l’atteggiamento di Motta quando gli chiedono di Danilo, ormai ex bianconero che nel salutare la Juventus non ha risparmiato frecciate al tecnico e alla dirigenza. “Ringrazio Danilo e gli auguro il meglio per il futuro”, la battuta dell’allenatore italo-brasiliano nel liquidare le parole del difensore.

E chissà che non fossero dedicate a Danilo anche le parole con cui Motta ha difeso Teun Koopmeiners, protagonista al Maradona contro il Napoli di un’altra prestazione incolore. “Koop ha dato tantissimo e non si lamenta mai”, le parole di Motta: un messaggio postumo per l’ex capitano?