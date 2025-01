Vlahovic, compleanno amaro: pioggia di insulti dai tifosi della Juve, la verità sul no all'Al Nassr di Ronaldo

L'attaccante serbo compie oggi 25 anni, ma è ormai ai ferri corti con Thiago Motta, Giuntoli e i tifosi. Sul mercato, intanto, arriva la proposta di CR7 e Stefano Pioli.

Dusan Vlahovic, ultimo compleanno con la maglia della Juventus? Probabile. Quel che è certo è che il centravanti serbo avrebbe preferito festeggiare i suoi 25 anni in modo differente, senza vedere la sua titolarità sciogliersi come neve al sole. Dalle scelte di Thiago Motta allo scarso minutaggio registrato nelle ultime settimane, fino ad arrivare al secco no rifilato all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo nelle ultime ore.

Vlahovic, un compleanno triste: gli insulti social dei tifosi della Juve

Le recenti panchine e l’arrivo di Kolo Muani, subito schierato dal 1′ in occasione di Napoli-Juventus, non hanno consentito a Dusan Vlahovic di arrivare al suo 25° compleanno nel miglior modo possibile. Una serenità minata dalle voci di mercato e dalle scelte di formazione di Thiago Motta, che sta provando a ridisegnare una Juve più verticale e non in linea con le caratteristiche del talento serbo.

A uno stato d’animo che lascia spazio a sconforto e pensieri negativi, si aggiungono gli insulti e i commenti al veleno di alcuni tifosi della Juve, che si allontanano dai semplici messaggi di auguri di compleanno. Una frangia della tifoseria che si è ampiamente rassegnata all’idea di veder partire Vlahovic verso altri lidi, complici prestazioni non all’altezza della situazione, al pari di tanti altri suoi compagni.

Dal più classico dei “Vattene“ ad insulti come “Bidone“, che fanno riferimento alle chances clamorosamente sciupate dal 9 bianconero, come quelle contro Cagliari e Torino a porta sguarnita. C’è poi chi tira in ballo la cifra investita dalla Juve nel gennaio 2022, sostenendo di aver soffiato un giocatore “normalissimo” ai rivali dell’Inter, all’epoca in corsa per il bomber della Fiorentina.

Non mancano, peraltro, i commenti social dei tifosi delle dirette avversarie, con il Milan che appare orfano di un vero centravanti, nonostante la presenza di Morata e Abraham: “Vieni al Milan ragazzone!“, scrive su X un utente di fede rossonera, sperando in un clamoroso trasferimento negli ultimissimi giorni di mercato. Il classe 2000, intanto, aspetta novità sul suo futuro e si gode l’abbraccio della sua fidanzata, Vanja Bogdanovic, come testimoniano le dolci foto apparse nelle Instagram Stories dei protagonisti.

Vlahovic all’Al Nassr, no alla chiamata di Ronaldo

Un Dusan Vlahovic che prova a non perdere il suo equilibrio, andando oltre scelte, insulti social e voci di mercato che lo coinvolgono in questa sessione di gennaio. Un momento non semplice, che attira sul serbo anche le attenzione di club “esotici”, come l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, in cerca di un attaccante capace di giocare in coppia con il fuoriclasse portoghese.

A provarci è stata proprio la squadra allenata da Stefano Pioli, estimatore dell’ex Fiorentina. Un’offerta confermata dall’edizione odierna di Tuttosport, con gli arabi che avrebbero messo sul piatto un ingaggio a cinque stelle, per convincere il giocatore a trasferirsi in tempi brevi in Saudi League. Una proposta rispedita al mittente dal calciatore e dal suo entourage, con il neo 25enne che vuole giocarsi le proprie carte alla Juve almeno fino al mese di giugno.

Vlahovic, ormai ai ferri corti con società, Giuntoli e Thiago Motta, non ha nessuna intenzione di spalmarsi il maxi ingaggio da 12 milioni di euro, potendo contare su un contratto in scadenza nel 2026. La cessione non è più un miraggio e sembra convenire a tutte le componenti.

Intanto, però, c’è una stagione da onorare e un’ultima giornata della fase campionato di Champions da vivere: il serbo può tornare dal 1′, qualora dovesse vincere il ballottaggio con Nico Gonzalez. Qui, per ora, Kolo Muani non può rappresentare un elemento di disturbo, non essendo in lista UEFA. Da domani, una volta raccolte le formazioni ufficiali di Juve-Benfica, si scriverà un nuovo capitolo della storia tra Vlahovic e la Vecchia Signora.