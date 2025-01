Juventus, durissima accusa a Motta: "Sta disintegrando Vlahovic per ripicca"

Il bomber verso la terza panchina di fila a Napoli, il suo futuro sempre più lontano da Torino: la provocazione di Fabio Ravezzani scatena la bufera

Quando arrivò in bianconero doveva essere il Messia del gol chiamato a prendere il posto di un certo Cristiano Ronaldo ma a conti fatti l’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus va definita deludente. A volte i numeri, che per il serbo non sono da buttare, non dicono tutto. Polemiche, smorfie, critiche, reazioni forti sono state la costante di questi anni da Madama e non è servito il cambio di allenatore, da Allegri a Thiago Motta, per cambiare le cose. Anzi.

Il nodo-contratto e lo stipendio pesante

L’ingaggio superiore ai 10 milioni annui è una zavorra per i conti della Juve, la scadenza del contratto nel 2025 un incubo per la Juve che non vuol perderlo a zero. La trattativa per un rinnovo fino al 2028 con contratto spalmato è ferma. La speranza dei bianconeri, a poco più di una settimana dalla fine del mercato di gennaio, è che arrivi l’offerta per farlo partire: servirebbero poco più di 30 milioni per non registrare una minusvalenza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Vlahovic verso la terza panchina di fila

A rendere le cose ancor più difficili a Vlahovic è l’arrivo di Kolo Muani, destinato a partire titolare già oggi a Napoli. Chiaro Thiag Motta sul tema: “La competizione in allenamento fa crescere tantissimo. Quando uno gioca bene, l’altro deve fare uno sforzo in più per aiutare la squadra”, ha spiegato il tecnico, evidenziando come questa dinamica sia fondamentale per mantenere alta l’intensità e la qualità, sia durante le partite che in allenamento. Già nelle ultime due gare il serbo è partito dalla panchina e per Fabio Ravezzani tre indizi fanno una prova.

L’accusa a Motta da parte di Ravezzani

Scrive su X/twitter il direttore di Telelombardia: “Se Vlahovic fosse destinato alla terza panchina consecutiva per far debuttare Kolo Muani ci sarebbero solo 2 spiegazioni. La più logica che la Juve vuol convincerlo ad accettare qualsiasi proposta pur di partire. La seconda è che Motta sta disintegrando il giocatore per ripicca”

I tifosi bianconeri prendono posizione sul web

Fioccano le reazioni: “Credo che fosse già disintegrato, ma senza alternative, ed è stato fatto giocare in una situazione non ideale alle sue caratteristiche” e poi: “Anche Vlahovic dovrebbe farsi 1 esame di coscienza..visto che ha difficoltà con tutti gli allenatori…e quando gli arriva la palla sembra sempre “agitato”come se scottasse….un vero centravanti da top club deve saper usare bene dx e sx…dribblare….” e anche: “Sicuramente la seconda, tanto a lasciarlo in panchina la valutazione non cambia, visto che si è autodeprezzato con prestazioni da calciatore di terza categoria”

C’è chi scrive: “Fossi al posto di Motta dopo le due parole in nazionale alla prima occasione utile, cioè ora, lo mando in panchina a marcire anche perché è un abominio vederlo in campo” e poi: “L’impressione guardando la prima parte di stagione è che Vlahovic fosse un pesce fuor d’acqua, sotto diversi punti di vista”, oppure: “Una punta discreta con lo stipendio di un top class, errore fatto dalla dirigenza passata che tutti stanno scontando”

Il popolo bianconero è scatenato: “Se fosse vera la seconda Motta non sarebbe un professionista e la società dovrebbe intervenire…propendo per la prima” e anche: “Lo stanno spingendo fuori… nulla mi impedisce a pensare che da lunedì Vlahovic e Cambiaso verranno ceduti” e ancora: “Che DV giochi male è un fatto, che non si integri appieno nello schema di gioco di TM è un altro fatto, che possa esserci del nervosismo è una probabilità, escluderei che TM non faccia il bene della Juve per una qualche ripicca, se uno gioca male non viene schierato” e infine: ” La speranza è che sia la prima ipotesi. Perché la seconda ipotesi sarebbe gravissima e dimostrerebbe la sua inadeguatezza a sedere sulla panchina di una big”