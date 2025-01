Dusan Vlahovic fuori dal progetto Juventus e rinnovamento Thiago Motta: il Chelsea in vantaggio. Intrigo Renato Veiga

L'attaccante sempre più prossimo all'addio e al trasferimento in Premier; il suo ruolo potrebbe servire per portare a Torino il difensore ex Basilea

Le rivoluzioni, piccole o grandi che siano, impongono degli oneri a prescindere dai risultati. Figuriamoci se la questione verte sulle esigenze della società, stretta dagli obblighi di bilancio, fair play e altre norme vigenti perché ogni tassello vada al proprio posto. La Juventus non fa eccezione, in questo quadro. Anzi. E anche la cessione di Dusan Vlahovic, dopo l’avvento di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta in panchina non è più così remota in questo gennaio.

L’ipotesi più plausibile- accattivante e intrigante al tempo stesso – giunge dalla vicina Gran Bretagna dove il mercato si tinge di notizie dai colori e toni assai più vivaci dei nostri. E così anche l’attaccante serbo troverebbe una giusta collocazione. Magari al Chelsea, proprio nell’ambito dell’operazione che porterebbe a Torino, sponda bianconera, Renato Veiga.

Vlahovic al Chelsea, c’è interesse chiusa la cessione di Nkunku

Partiamo dalla constatazione che Thiago Motta sta lasciando in un angolo Vlahovic, preferendogli per esigenze tattiche Nico Gonzalez, eventualità che potrebbe indurlo a preferirlo anche contro il Club Brugge. Per Dusan sarebbe uno stop indigesto, ammettiamolo.

L’ennesima ripetizione di uno schema già visto. Dall’altra parte, il Chelsea deve misurarsi con una situazione non prevista: Nkunku è arrivato con le migliori premesse dal RB Lipsia per 52 milioni di sterline nel 2023 e attualmente è legato da un accordo che durerà fino al 2029. Ma non rende quanto previsto e ciò potrebbe indurre il club inglese a valutare seriamente la sua cessione immediata.

Ora il giocatore potrebbe essere pronto a fare ritorno in Bundesliga con il Bayern Monaco se la squadra fosse disposta a sborsare più di 60 milioni di sterline, come vorrebbe il Chelsea, stando a quel che risulta al Times.

Le qualità di Vlahovic

L’analisi dell’autorevole quotidiano e sito inglese sul rendimento di Vlahovic sottolinea la sua qualità e l’attitudine da gol, ma l’attaccante serbo sarebbe stato percepito come un giocatore che ha dato un contributo limitato al di là dei suoi gol, simile a quanto imputato – in alcune fasi della sua carriera – anche a Erling Haaland del Manchester City.

Con i suoi 12 gol in 24 partite, in questa stagione, non ha sfondato ogni record eppure suscita interesse da parte del Chelsea. Al serbo restano solo 18 mesi di contratto e la Juventus apparentemente preferirebbe incassare immediatamente, evitando di perderlo gratuitamente nell’estate del 2026.

Anche l’ingaggio non sarebbe un problema: Vlahovic guadagna circa 10 milioni di sterline all’anno, ovvero circa 12 milioni di euro, e la Juventus non è disposta a eguagliare quella cifra in un nuovo accordo, anche se vorrebbe offrirgli un contratto più lungo per non ritrovarsi nella complicata condizione di cedere il giocatore senza incassare nulla dall’operazione.

Gli ostacoli al rinnovo con la Juventus

Pochi giorni addietro, ci sarebbe stato un vertice con il suo agente a Torino, Darko Ristic per capire quale sarà la strada che Giuntoli e la Juventus intendono intraprendere dopo i rumors sul suo ingaggio e la richiesta di spalmarlo.

La Premier è un campionato che si adatta alle caratteristiche del giocatore serbo, l’Arsenal ha mostrato un certo interesse per lui e ci sarebbero stati alcuni contatti con la dirigenza bianconera per chiudere l’affare a gennaio. Nulla ancora di definitivo. L’esclusione di Vlahovic da parte di Thiago Motta, però, lascia pensare a una cessione immediata.

L’intrigo con Renato Veiga

Ma il Times aggiunge un dettaglio di non poco conto, nell’ambito dell’economia di questo trasferimento. Il Chelsea starebbe valutando un’offerta per lui, mentre si discuterebbe di cedere il difensore Renato Veiga nella direzione opposta ovvero alla Juventus.

Veiga è arrivato al Chelsea dal Basilea per 12 milioni di sterline quest’estate, ma ha collezionato solo una presenza in campionato, mentre la società bianconera sarebbe in cerca di un valido sostituto di Bremer e Cabal gravemente infortunati e in attesa di ritrovare le condizioni fisiche che consentano loro di riprendere a giocare.

Il Chelsea non regala i propri calciatori e Veiga non fa eccezione: 29 milioni di sterline per lui. La via di un’operazione congiunta potrebbe far gola alla Juventus. E costringere all’addio Vlahovic.