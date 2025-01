Haaland ha firmato il rinnovo con il Manchester City, il contratto cambia la storia del calcio: durata, cifre,

La stella del Manchester City ha impegnato il suo futuro a lungo termine nel club. Accordo senza precedenti nel calciomercato per il norvegese, ambito da tutti i club più importanti d'Europa

Quando nella prima mattinata era stata riportata l’anticipazione dell’accordo da The Athletic, la sensazione era che l’annuncio ufficiale fosse già cosa fatta e che sarebbe arrivata a strettissimo giro la conferma. E così è stato per il rinnovo che cambia il calcio europeo e la modalità stessa di stesura e negoziazione dei contratti tra club e calciatori, visto e considerato che Erling Haaland ha firmato un incredibile contratto di nove anni con il Manchester City.

Ingaggio stellare, durata immane, praticamente a vita per l’attaccante norvegese che ha aiutato il City a centrare la sua prima Champions nel 2023.

Rinnovo choc di Halland con il Manchester City

La giovane età di Haaland, classe 2000, lo vedrà dunque impegnato negli anni più prolifici della sua carriera da attaccante, centravanti di peso nel gioco di Pep Guardiola, e aumentare il suo stipendio di 400.000 sterline a settimana in un accordo che, stando alle prime indiscrezioni, non dovrebbe contenere le due clausole rescissorie presenti nel precedente accordo del norvegese.

In questa mattinata intensa, che ha animato anche i social ufficiali di società e calciatore in modo ingombrante, il protagonista di questa operazione cardine nell’anno in corso ha espresso la sua soddisfazione per quanto raggiunto. “Sono super felice, orgoglioso”, ha detto Haaland. “Non vedo l’ora di restare qui per molto tempo. Ora posso concentrarmi completamente sul migliorare perché resterò qui per molto tempo. Concentrazione completa sulla prestazione e sul miglioramento per dare a tutti i tifosi ciò che vogliono”.

“Alla fine, parlando con le persone con cui mi sono confrontato, la grinta e il supporto che ho ricevuto negli ultimi due anni dalla società, dai capi e da Pep (Guardiola), mi hanno aiutato a prendere una decisione facile. Sono felicissimo”.

I record di Haaland

Dopo aver vinto Scarpe d’Oro e stabilito un record in Premier League, Haaland ha segnato 111 gol in 126 partite da quando è arrivato dal Borussia Dortmund per 51 milioni di sterline, tre anni fa in una delle operazioni più costose della storie adesso si ritrova di nuovo ad essere al centro delle cronache per questo rinnovo, a un anno e mezzo circa dallo Triplete nel 2023.

Certo la situazione attuale non è idilliaca e dunque il giocatore è chiamato anche a risollevare le sorti del campionato, che non vede dominare i suoi.

Il rinnovo: durata, cifre e ingaggio

Il rinnovo è senza precedenti, copre nove anni e a tratti risulta impressionante per via delle cifre che riportano i media britannici, ma tutela la società dagli attacchi da parte di altri club europei interessati alle prestazioni notevoli di questo centravanti norvegese senza pari, nel panorama contemporaneo.

D’altronde sono mesi, se non anni, che si rincorrono i rumors su un possibile interessamento da parte del Real Madrid, unica realtà che potrebbe competere con il City.

“In secondo luogo, quando ho parlato con Pep, il miglior allenatore del mondo, è stato anche fantastico parlare con lui e allenarmi e giocare con lui ogni singolo giorno. Per avere il suo contributo su di me e su come posso diventare un calciatore migliore e crescere ancora di più.

“Lui è il migliore. Ovviamente, sei qui per vincere trofei, qui per esibirti, qui per dare il meglio di te e per dare il meglio di te. Questo è ciò che devi fare qui perché se vieni qui, la gente si aspetta che tu vinca trofei ed è per questo che sei qui.”

La soddisfazione del club

Il direttore sportivo Txiki Begiristain ha dichiarato: “Il fatto che abbia firmato per così tanto tempo dimostra il nostro impegno nei suoi confronti come giocatore e il suo amore per questo club”. “Ha avuto un impatto incredibile già durante il suo soggiorno qui e i suoi numeri e record straordinari parlano da soli. “Ma oltre al suo straordinario talento naturale e alle sue capacità, la dedizione, la professionalità, l’umiltà e il desiderio di Erling di continuare a migliorare riassumono ciò a cui tutti noi aspiriamo al Manchester City”.

“È uno degli attaccanti più forti del calcio mondiale, ma Erling è ancora molto giovane e continuerà a migliorare lavorando sotto la guida di Pep e del suo team di allenatori. Se lavorerà sodo, cosa che so che farà, creerà un’eredità incredibile in questo club calcistico”.

La vita privata

“Ora può concentrarsi sul suo gioco e continuare a svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutarci a raggiungere ancora più successi”. Di recente, il talentuoso norvegese ha acquistato una residenza meravigliosa nel Cheshire ed è diventato padre, avvenimento che ha confermato senza però divulgare ulteriori dettagli.

L’estensione del contratto arriva nonostante il Manchester City attenda l’esito dell’udienza, dopo essere stato accusato di 130 violazioni delle regole della Premier League. Le accuse di violazione sono molteplici e riguardano regole finanziarie e di non aver collaborato alle successive indagini.

La situazione del Manchester City

Se il City, che ha fermamente negato ogni addebito, venisse ritenuto colpevole di alcune delle accuse più gravi, potrebbe incorrere in ingenti sanzioni finanziarie, detrazioni di punti o addirittura la retrocessione. L’udienza si è conclusa il 6 dicembre e il manager Pep Guardiola ha dichiarato il mese scorso che si aspetta che il verdetto venga pronunciato entro il prossimo mese di febbraio.