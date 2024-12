Manchester City ancora ko, il derby va allo United: e Guardiola pensa a Pogba per uscire dalla crisi

Ennesima sconfitta per il Manchester City, che nel derby contro lo United si rimontare nei minuti finali: e dall'Inghilterra giunge voce di un interessamento di Guardiola per Pogba

Continua a girare tutto storto al City, che avanti 1-0 nel derby di Manchester contro lo United, si è fatto incredibilmente rimontare nei minuti finali da due gol ravvicinatissimi, incappando nell’ennesima sconfitta di una crisi che non sembra avere fine. Intanto dall’Inghilterra giunge voce di un interessamento di Pep Guardiola per Paul Pogba per colmare la pesante assenza del Pallone d’Oro Rodri.

City ko, lo United di Amorim vince il derby di Manchester

Non si intravede la luce in fondo al tunnel nel quale si è infilato il Manchester City, che dopo essere andati in vantaggio al 36’ con Josko Gvardiol e aver tenuto il pallino del gioco per praticamente tutti il match, si sono fatti incredibilmente rimontare nei minuti finali dal Manchester United.

Ad avviare la rimonta dei Red Devils è stato un doppio svarione di Matheus Nunes, che prima si fa rubare palla da Amad Diallo e poi lo stende in area, permettendo all’infallibile Bruno Fernandes di portare il risultato in parità. Due minuti più tardi un’altra dormita della difesa dei Citizens permette al classe 2002 ex Atalanta di involarsi centralmente in area e superare Ederson con un tocco morbido in area.

Crisi infinita per il City

Il City schiacciasassi di Pep Guardiola appare ormai come un lontano ricordo. Dalla vittoria contro il Southampton dello scorso 26 ottobre i campioni d’Inghilterra in carica hanno raccolto solamente un successo e ben otto sconfitte in undici uscite complessive tra tutte le competizioni. Come giustamente fa notare Pep, dietro a questa profonda crisi del City ci sono anche i tanti infortuni che hanno colpito la squadra, su tutti quello del Pallone d’Oro Rodri, da sempre fulcro ed equilibratore dei Citizens.

Guardiola pensa a Pogba per sostituire Rodri

Intanto dall’Inghilterra arriva una clamorosa voce di calciomercato che riguarda proprio il Manchester City. Stando a quanto riportato dal The Independet, Pep Guardiola starebbe valutando di prendere Paul Pogba, la cui squalifica per doping terminerà nel marzo 2025, proprio per sostituire il lungodegente Rodri.

Per il Polpo, che ha di recente rescisso il proprio contratto dalla Juventus nonostante la riduzione della pena per doping da 4 anni a 18 mesi, si tratterebbe di un ritorno in Premie League dopo l’esperienza con l’altra squadra di Manchester, lo United nel quale è calcisticamente cresciuto tra il 2009 e il 2012 e dove era ritornato dal 2016 al 2022, indossando anche la fascia da capitano. In caso di approdo al City, Pogba potrebbe inoltre incontrare ben presto proprio i bianconeri, inseriti nello stesso girone della squadra allenata da Guardiola nel nuovo Mondiale per Club.