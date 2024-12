Juve, Pogba al Corinthians? Gli indizi social del Polpo dopo la squalifica scatenano i tifosi

L'ex Juventus pronto a ripartire da un nuovo club. I suoi messaggi sui social scatenato le fantasia dei tifosi del Corinthians

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Paul Pogba sta tornare. Almeno questo è quello che sembra voler far capire l’ex Juventus con gli indizi lanciati nelle ultime ore sui propri profili social, che sembrano mandare un messaggio al Corinthians, scatenando i suoi tifosi.

Gli indizi social di Pogba

Archiviato il rapporto con la Juventus, con la squalifica che finirà a marzo, Paul Pogba gioca con la fantasia dei suoi tifosi condividendo un paio di post criptici su Instagram. Se da un lato, infatti, è palese che Il Polpo sia quasi pronto al rientro, dall’altro però, non è ancora dato sapere da dove ripartirà (sempre che la scelta non sia già stata presa).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sì, perché Pogba regala ai suoi fan un post e diversi scatti che lo ritraggono intento ad allentarsi. Il messaggio di accompagnamento è un eloquente “Loading…” con tanto di clessidra. Clessidra che si ritrova anche in una storia, affiancata a un occhiolini e a una bocca cucita.

Pogba al Corinthians?

Nelle fotografie, però, l’ex Juve un indizio ulteriore sembra volerlo lanciare. Il Polpo indossa, infatti, una maglietta verdeoro che pare confermare la voglia, rivelata qualche tempo, di andare a giocare in Brasile. “Quanto chiederei di stipendio per raggiungere Depay nel Corinthians? Niente”, aveva detto durante il podcast dell’influencer Luva de Pereiro: “Giocherei per amore del calcio“.

La reazione dei tifosi e l’alternativa Marsiglia

Potrebbe anche trattarsi di una tattica per depistare (e un po’ giocare con i social), ma di certo a Pogba la voglia di tornare su un campo di calcio per lasciarsi alle spalle l’ultimo anno e mezzo di buio non manca. Occorrerà attendere ancora per qualche mese e, a marzo, il mistero potrà essere svelato.

Il Corinthians resta un’opzione, una suggestione da non escludere completamente, anche se al momento la pista più percorribile sarebbe quella di un ritorno in patria, con il Marsiglia di De Zerbi e del suo ex compagno in Nazionale e alla Juve, Adrien Rabiot, che sarebbe destinazione gradita. I tifosi però non sembrano avere dubbi e in massa commentano con entusiasmo: “Vai Corinthians”, “Pogba e Memphis!”, o ancora: “Vieni al Corinthians“.