Pogba al Marsiglia, De Zerbi ha detto sì e Rabiot l'ha già chiamato: la nuova sfida dell'ex stella della Juve

Grazie alla riduzione della squalifica da parte del TAS Pogba potrà tornare in campo a marzo. Rabiot lo invita all'OM: "Alla Juve abbiamo giocato poco insieme, vieni qui".

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Risolto il tormentato rapporto con la Juventus, Paul Pogba è alla ricerca di una nuova sfida in vista del ritorno in campo previsto a marzo 2025. Avanza con prepotenza l’ipotesi Olympique Marsiglia con Rabiot che funge da sponsor e De Zerbi che ha già dato l’ok all’operazione.

Pogba torna in Francia? Spunta la pista OM

La riduzione della squalifica per doping da parte del Tas di Losanna consentirà a Pogba di avere una seconda vita calcistica a partire da marzo, quando potrà finalmente tornare a correre sul rettangolo verde. No, la possibilità di continuare a giocare con la Juventus non è mai esistita. Del resto, la volontà della Signora di porre fine al rapporto è sempre stata lapalissiana.

Il futuro del Polpo è stato accostato più volte ad Arabia Saudita e Stati Uniti, in all’Inter Miami di Messi e Suarez, ma negli ultimi giorni sta prendendo sempre più quota la pista che porta al ritorno in Ligue 1, tra le file dell’Olympique Marsiglia guidato da Roberto De Zerbi, seconda forza del torneo transalpino alle spalle del Paris Saint-Germain.

Rabiot sponsor di Pogba per una mediana da urlo

Dopo la bella vittoria dell’OM sul campo del Saint-Etienne, Rabiot è uscito allo scoperto su Pogba, caldeggiandone l’ingaggio. “Mi farebbe piacerebbe giocare con Paul – ha dichiarato il ‘Duca’, che a Torino era stato ribattezzato ‘cavallo pazzo’ -. Abbiamo avuto l’opportunità di essere insieme alla Juventus, ma poche possibilità di giocare insieme perché ha avuto diversi problemi fisici e questo mi ha dispiaciuto. Lo invito a Marsiglia: qui c’è un progetto importante, c’è ambizione. Sarebbe un grande piacerebbe se venisse”.

Insomma, un vero e proprio endorsement, quello di Rabiot, che la scorsa estate ha scelto di trasferirsi alla corte di De Zerbi da free agent una volta scaduto il contratto che lo legava al club bianconero.

Pogba al Marsiglia, c’è l’ok di De Zerbi: cosa manca

L’ex Sassuolo e Brighton, che è tra gli allenatori che il talento sanno esaltarlo, non ha affatto chiuso le porte a Pogba. Tutt’altro: De Zerbi avrebbe già detto sì all’eventuale arrivo del forte centrocampista. Ciò, però, non significa che l’affare sia chiuso o in via di definizione. Permangono, infatti, i dubbi della società in merito alle condizioni fisiche del calciatore, già martoriato dagli infortuni prima della vicenda doping.

Senza trascurare l’aspetto economico. Molto dipenderà anche dalle richieste del 31enne di Lagny-sur-Marne, che, però, ha una voglia matta di rimettersi in discussione. E convincere Deschamps. L’obiettivo? I Mondiali del 2026.