Juventus, Rabiot: sui social l'ultima vendetta del francese dopo la doppietta all'Italia

L'ex bianconero ha abbattuto gli azzurri con due gol nel match decisivo di Nations League a San Siro: che cosa ha postato e la reazione dei tifosi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La vendetta di Adrien. ‘Cavallo pazzo’ non dimentica: Rabiot fredda l’Italia con due gol a San Siro, regala il primato alla Francia nello scontro decisivo per la vetta del gruppo 2 di Nations League e si toglie anche più di un sassolino – in questo caso – dalle scarpette con una storia su Instagram che scatena la reazione dei tifosi.

Rabiot torna protagonista in Italia: mvp al Meazza

Cinque stagioni con la Juventus, prima di un addio dettato da un contratto in scadenza e da richieste ritenute eccessive dalla Signora. Rabiot, rimpiazzato a suon di milioni dal finora deludente Douglas Luiz, ha trascorso un’estate intera a rifiutare proposte (comprese quelle di Inter e Milan, pare), in attesa della chiamata giusta. Ovvero club top a cifre top. Chiamata che, però, non è mai arrivata, tanto da ‘essere costretto’ ad accettare la proposta dell’Olympique Marsiglia, club addirittura fuori dalle coppe europee.

Finora annata con poche gioie per via di una condizione da ritrovare e con il primo vero acuto che si è registrato – guarda un po’ – proprio nel Paese che ha lasciato dopo un lustro. Doppietta da urlo all’Italia, fiducia di Deschamps riconquistata e primo posto nel girone di Nations League: cavallo pazzo è tornato.

La vendetta social di Adrien: che cosa ha fatto

Due gol (di testa) alla Scala dal calcio non potevano non essere celebrata, anche perché mancava in nazionale dallo scorso 9 luglio, dal ko con la Spagna nella semifinale di Euro2024. Nulla da eccepire: ritorno sontuoso, quello di Rabiot.

Sul suo profilo Instagram il 29enne di Saint-Maurice ha pubblicato le foto dell’impresa dei bleus con l’Italia nel match decisivo per il primato e tra un scatto e l’altro spicca l’immagine di Vegeta. Per chi non lo conoscesse, è uno dei personaggi principali di Dragon Ball, principe dei Saiyan dal carattere freddo e soprattutto vendicativo. Et voilà, Adrien si è preso la sua rivincita.

Le reazioni dei tifosi della Juve al post di Rabiot

La super prestazione contro l’Italia aumenta i rimpianti dei tifosi della Juventus, che hanno visto esplodere anche altri calciatori – come Rovella e Kean – lontano dal capoluogo piemontese. “Adrien… hai fatto solo un errore: lasciare la Juve. Ma nessuno è perfetto” commenta Mauro su Instagram.

“Cavallo pazzo” scrive Giu con tanto di cuori bianco e nero al seguito. “Il figlio di Max (Allegri, ndr) che torna in nazionale e purga tutti” punge ‘themartiuz’. “Ci manchi” aggiunge ‘laaisaa’. “Mi incanti ancora, anche se dall’altra sponda” la chiosa nostalgica di Alessandro.