Rabiot all'Olympique Marsiglia: l'ex Juve, dopo il no al Milan, finisce alla corte di De Zerbi

Raggiunto l'accordo tra la blasonata formazione francese e il centrocampista, rimasto svincolato alla conclusione del suo contratto con la società bianconera.

Dopo aver rifiutato il rinnovo al ribasso con Juventus, dopo il no all’ipotesi Milan e dopo aver fatto saltare altre trattative più o meno complicate con diverse big del Vecchio Continente, Adrien Rabiot e la mamma agente Veronique hanno finalmente trovato squadra: il centrocampista francese giocherà a Marsiglia, tra le fila dell’Olympique. Una grande della Ligue 1 e una squadra di nobilissima tradizione in campo francese ed europeo: ma probabilmente un “ripiego” dell’ultimo momento, viste quelle che erano le aspettative del calciatore dei Bleus tra luglio e agosto.

Rabiot all’Olympique Marsiglia: annuncio ufficiale

Ad annunciare la definizione dell’accordo con Rabiot è stato proprio l’OM, attraverso un comunicato ufficiale: “L’Olympique Marsiglia comunica di aver raggiunto un accordo di principio con Adrien Rabiot per l’arrivo del centrocampista della nazionale francese. Il giocatore si unirà ufficialmente all’OM subordinatamente all’esito delle visite mediche”. Anche in Francia, infatti, non ci sono termini e scadenze per tesserare calciatori svincolati, proprio come in Italia. Rabiot, dunque, dopo la formalità delle visite, si unirà alla squadra allenata da un tecnico italiano, Roberto De Zerbi, uno dei nuovi “profeti” del calcio spettacolo.

De Zerbi pronto ad accogliere l’ex centrocampista Juve

Un grande colpo per il club del presidente Pablo Longoria, tra i più seguiti di Francia, fiero rivale del Paris Saint-Germain, ex squadra di Rabiot. Entro mercoledì dovrebbero essere completati tutti i passaggi formali e burocratici, in tempo per la foto ufficiale della squadra. Rabiot è pronto a firmare un contratto biennale e si unirà a una squadra che ha iniziato molto bene il campionato, collezionando tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate (ultima vittoria il 2-0 casalingo sul Nizza): solo il PSG ha fatto meglio, vincendo tutte e quattro le partite giocate. Come l’OM, a quota dieci c’è il Monaco.

Rabiot, le “ultime parole famose” di mamma Veronique

A condurre in porto l’operazione il ds Mehdi Benatia, ex difensore, pure lui – proprio come Rabiot – con un passato nella Juventus. È stato lui a convincere mamma Veronique e lo stesso Adrien a soprassedere sulla pregiudiziale che aveva fatto saltare diverse trattative, nelle scorse settimane: “Adrien vuole giocare in Champions, aspetta un top club che giochi per vincere trofei”. L’OM i trofei li insegue, non così prestigiosi – tuttavia – come Adrien si sarebbe aspettato. Ma poco importa, ormai. La sua lunga estate da svincolato, che gli era costata pure la mancata convocazione di Didier Deschamps per le ultime sfide di Nations League, è finita.