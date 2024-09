Milan, infortunio per Bennacer con l'Algeria: si teme un lungo stop e torna a circolare il nome di Rabiot

Brutte notizie dalla pausa per le nazionali per il Milan che rischia di perdere Ismael Bennacer, a rischio non c’è solo la partita con il Venezia: i tifosi invocano l’ingaggio di Rabiot

La pausa per le nazionali è spesso foriera di cattive notizie. Il Milan spera di non essere tra le squadre che deve fare i conti con gli infortuni ma la situazione legata a Ismael Bennacer genera una certa preoccupazione. Mentre Fonseca è impegnato a Milanello con il resto della squadra, deve fare i conti anche con le notizie che arrivano dal resto del mondo e in particolare dall’Algeria.

Bennacer: si tema un lungo stop

Cresce la preoccupazione intorno a Ismael Bennacer. Prima di suonare le sirene dell’allarme, bisogna attendere tutti i riscontri degli esami a cui il centrocampista si sottoporrà nei prossimi giorni ma c’è un po’ di preoccupazione cresciuta soprattutto nel corso delle ultime ore. Il giocatore, ex Empoli, si è infortunato nel corso di un allenamento con l’Algeria e nelle prossime ore farà ritorno a Milano. Di sicuro non ci sarà nel match contro il Venezia ma i test a cui sarà sottoposto una volta tornato in Itala saranno decisivi con il rischio anche di un mese o oltre di stop. C’è un po’ di preoccupazione dopo gli ultimi aggiornamenti anche se bisogna aspettare prima di capire l’esatta entità del suo problema al polpaccio.

Il momento difficile di Bennacer

L’infortunio di Ismael Bennacer arriva al culmine di un momento piuttosto complicato per il centrocampista con la maglia del Milan. L’algerino è stato uno dei giocatori chiave nella vittoria dello scudetto sotto la guida di Stefano Pioli ma da quel momento è incappato in una serie di problemi fisici che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio e nel corso dell’ultima estate, il suo nome è stato inserito spesso nelle liste dei possibili partenti anche in virtù degli interessamenti che sono arrivati dall’Arabia Saudita, dall’Atletico Madrid e dal Marsiglia.

Sui social rispunta il nome di Rabiot

Una notizia, quella dell’infortunio di Bennacer, che colpisce i tifosi del Milan già preoccupati dopo l’avvio difficile dei rossoneri in queste prime partite della stagione: solo due punti nelle prime uscite e con la Champions che incombe, in casa Milan comincia a crescere un po’ di ansia e Fonseca è decisamente sotto scrutinio. Una situazione che i tifosi vorrebbero affrontare con un immediato ritorno sul mercato e con un nuovo assalto all’ex centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, che figura nella lista degli svincolati di lusso. Nel corso degli ultimi mesi, i rossoneri hanno cercato attivamente il centrocampista francese ma non hanno piazzato mai l’offerta decisiva anche in virtù delle richieste molto alte del suo entourage. Ora però i tifosi chiedono alla società un intervento tempestivo.