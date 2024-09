Milan, Reijnders show con l’Olanda: i tifosi massacrano Fonseca

Sui social i fan rossoneri dopo aver visto gli Orange contro la Bosnia, spiegano al tecnico portoghesecome dovrebbe giocare il loro pupillo Reijnders

Se lo scorso anno il Milan era considerato ‘Reijnders-dipendente’, pare ora invece che tra il tecnico Paulo Fonseca e il centrocampista la scintilla non sia ancora scoccata in questo inizio di campionato. E mentre l’allenatore portoghese studia il possibile posizionamento tattico del 26enne, in nazionale per l’olandese è tutta un’altra storia: brilla da trequartista, è nel vivo della manovra offensiva e subito porta a casa i primi risultati con gol e assist contro la Bosnia-Erzegovina. Nel frattempo, i tifosi milanisti chiedono spiegazioni al loro neo tecnico rossonero e scatenano una bufera sui social.

Prestazione brillante di Reijnders in Olanda-Bosnia

Non tutti i giocatori del Milan deludono in nazionale. Se da una parte Rafael Leao e Theo Hernandez combinano disastri, dall’altra Tijjani Reijnders ha brillato nella partita di Nations League tra Olanda e Bosnia: gol e un assist per il centrocampista che contribuisce al successo olandese per 5-2. A Eindhoven, il ct Ronald Koeman ha schierato Reijnders in un ruolo diverso rispetto a quello occupato in rossonero, non come mezzala ma come fulcro del centrocampo a tre. Questa posizione era occupata da Xavi Simons durante Euro 2024, ora avanzato nel tridente offensivo con Zirkzee e Gakpo.

Reijnders: dinamismo tattico e intesa con Zirkzee

Reijnders ha mostrato un grande dinamismo, abbassandosi davanti alla difesa in fase di non possesso e avanzando sulla trequarti in fase offensiva. Protetto da Schouten e Gravenberch, il centrocampista ha creato diverse occasioni pericolose, dimostrando un’ottima intesa con Joshua Zirkzee, autore del gol del vantaggio. Reijnders è andato prima vicino al gol, colpendo una traversa dopo un pregevole triangolo con lo stesso Zirkzee, e pochi minuti dopo ha poi segnato una rete sul finire del primo tempo.

Assist decisivo di Reijnders e risposta della Bosnia

Non è la prima volta che Reijnders brilla con l’Olanda. Nel secondo tempo, il centrocampista ha fornito un assist rasoterra a Gakpo per il 3-1. In risposta, il ct bosniaco Sergej Barbarez ha inserito Rade Krunic, ex giocatore del Milan ora alla Stella Rossa, per cercare di contenere il centrocampista olandese. Nonostante il tentativo di rimonta, la Bosnia è riuscita solo a ridurre lo svantaggio con Dzeko prima che Weghorst e Xavi Simons completassero il 5-2 finale.

Come Reijnders potrebbe giocare nel Milan di Fonseca

La prestazione di Reijnders in nazionale potrebbe ispirare il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, in vista degli impegni contro Liverpool e Inter. Fonseca potrebbe adottare una formazione simile, con Reijnders libero di avanzare sulla trequarti, supportato da due mediani più difensivi, come Fofana e uno tra Musah, Loftus-Cheek o Vos, e con Pulisic e Leao a supporto della punta centrale.

Arrivato nel 2022 dall’AZ Alkmaar per 19 milioni di euro, Reijnders ha un contratto fino al 2028 con un ingaggio di 1,7 milioni di euro netti all’anno. Classe 1998, ha collezionato 53 presenze con il Milan, segnando 4 gol e fornendo 5 assist, oltre a ricevere 9 ammonizioni. Il Milan vede in lui una figura chiave per il presente e per il futuro, Fonseca meno e i tifosi sui social si scatenano.

I tifosi rossoneri attaccano Fonseca su posizione Reijnders

I tifosi del Milan attaccano Fonseca: “Reijnders, in nazionale gioca bene trequartista e fa anche goal, da noi fuori ruolo. Possibile che neanche questo genio di Fonseca riesca a rendersene conto?!?!?!” E ancora: “Anche ieri Reijnders migliore in campo. Sarà mica che i giocatori li abbiamo e vengano disposti in campo in in maniera folle da 2 anni per fare “un calcio dominante”?” C’è poi chi scrive: “Reijnders abulico da mediano e molto meglio da mezzala trequartista Loftus abulico da trequartista e molto meglio da mezzala Come giochiamo? Fai sto centrocampo a 3. Reijnders e Loftus mezzeali Fofana in mezzo Dai! Non è difficile Zorro.

Non si placano le polemiche social: “Prima del gol segnato tra l’altro Reijnders stava per farne uno clamoroso dopo un 1-2 bellissimo Lui, Loftus e compagnia non sono per niente scarsi: sono semplicemente usati male al Milan che anziché esaltarne le qualità ne mette in luce i difetti.” E ancora: “Come il Milan dovrebbe impostare attacco e centrocampo. Sappiamo come gioca Reijnders e possiamo vedere la sua vera abilità in un ruolo più offensivo. Bennacer va mantenuto titolare, ed è una buona copertura difensiva averlo insieme a Fofana. È importante provarlo almeno una volta.

E infine c’è chi scrive: “Reijnders deve giocare sulla trequarti perché è offensivo e non ha interdizione e regia” I tecnici incompetenti: “No, deve giocare nei due mediani perché così ha spazio davanti (???)” Settembre 2024 I tecnici competenti: “Reijnders deve giocare trequartista”.