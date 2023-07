Milan, è fatta per Reijnders: decisiva la rinuncia del giocatore, ora visite mediche e firma

Tijjani Reijnders è un giocatore del Milan. Il centrocampista olandese è pronto a sbarcare a Miano all'inizio della prossima settimana. Trattativa chiusa con l'Az e visite mediche fissate

15-07-2023 23:03

Tijjani Reijnders è praticamente il quinto acquisto del mercato del Milan. Convinto l’Az Alkmaar e la prossima settimana Stefano Pioli avrà a disposizione il tanto inseguito centrocampista olandese. Tutti i dettagli e le conferme della trattativa che, dopo Pulisic e Loftus-Cheek, porterà in rossonero il terzo potenziale titolare della stagione 2023-2024.

Reijnders al Milan per 19 milioni di euro

Il Milan ha rotto gli indugi e nella giornata odierna ha praticamente chiuso l’operazione che veste di rossonero il quinto acquisto di questo scoppiettante avvio di calciomercato estivo: Tijjani Reijnders. La resistenza dell’Az Alkmaar è stata vinta grazie a un’offerta da circa 19 di euro più bonus.

La decisiva mossa Reijnders

A condurre in porto la trattativa anche la decisione del giocatore di rinunciare ai 3 milioni di euro che avrebbe dovuto incassare dal club olandese. Un gesto apprezzato dalla dirigenza di via Aldo Rossi, che ha deciso di accelerare. In rossonero, Reijnders percepirà uno stipendio di poco superiore agli 1,6 milioni di euro a stagione più bonus alla firma, con un contratto che lo legherà al Milan per le prossime cinque stagioni, fino al 2028.

La conferma dell’Az Alkmaar

Nelle prossime ore la trattativa sarà definita nei dettagli e nelle questioni burocratiche, nel frattempo, però, la conferma era arrivata qualche ora fa direttamente dall’Az, che nella figura del proprio Direttore Sportivo, Max Huiberts, ai microfoni di Noordhollands Dagblad, aveva confermato la fumata bianca a un passo:

Le sensazioni per la buona riuscita della trattativa sono più che positive. Ora, sì. Reijnders ha il nostro permesso per trattare con il Milan. Sempre che non lo abbia già fatto… Non è ancora finita, ma il ragazzo sta andando e il Milan sta dimostrando di volerlo davvero. L’ultimo colloquio con loro è stato positivo, una bella sensazione. Siamo vicini.

Reijnders al Milan, fissate le visite mediche

Chiare parole di addio che, in serata, si sono trasformate in qualcosa di più concreto, visto che sono iniziati a trapelare i dettagli delle prossime tappe di Reijnders verso il rossonero. Lunedì dovrebbe, infatti, essere il giorno dello sbarco ufficiale a Milano. In programma per martedì 18, invece, le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Una tabella di marcia che permetterà a Pioli di reclutare l’olandese per la tournée negli Stati Uniti in programma dal 23 luglio al primo agosto.