Località e date dei ritiri delle 20 squadre della Serie A 2023-24.

16-06-2023 09:30

La stagione 2023-24 della Serie A si annuncia abbastanza problematica. Quest’anno non c’è un Mondiale piantato a metà stagione a costringere la LegaSerieA a fare un calendario anomalo, ma ci sono gli Europei nell’estate 2024. Questo significa inizio abbastanza anticipato, in modo da concludere il torneo entro la fine di maggio. Il fischio di inizio del campionato è fissato per il 20 agosto, quello di chiusura il 26 maggio. Con il 1° luglio e l’avvio del calciomercato, prende il via anche la nuova stagione. E come tutti gli anni, con ancora gli scambi in corso i club portano i propri giocatori in ritiro. Di solito scelgono località montane dove passare un paio di settimane a fare ossigenazione e riprendere confidenza con compagni, allenatori e moduli e poi si spostano in una seconda località oppure iniziano a girovagare per l’Europa o per il mondo per fare amichevoli utili più che altro per far cassa o per mettere in vetrina i sicuri partenti o i nuovi arrivi. Insomma una liturgia che negli anni ormai si è consolidata e anche quest’anno non mancherà di accompagnare l’estate dei tifosi che approfittando delle ferie andranno ad ammassarsi nelle località dei ritiri per strappare selfie e autografi o anche solo per intonare qualche coro da stadio.

Elenco raduni e ritiri delle squadre di Serie A

Lista ancora largamente incompleta e che sarà aggiornata di volta in volta. Per ora solo poche squadre hanno comunicato ufficialmente luogo e data del ritiro. Solo il Bologna anche la data del raduno. Tra le big solo il Napoli e la Lazio hanno già in mente dove faranno la preparazione, mentre le altre ancora latitano.

Squadra Data e luogo raduno Data e luogo ritiro ATALANTA BOLOGNA Casteldebole, 11 luglio Rio Pusteria-Valles (BZ) 13-22 luglio CAGLIARI EMPOLI FIORENTINA Viola Park (Bagno a Ripoli-FI) FROSINONE GENOA Moena (TN) 10-23 luglio INTER JUVENTUS LAZIO Auronzo di Cadore (BL) 11-28 luglio LECCE Folgaria MILAN MONZA Pontedilegno-Tonale (BS) 10-23 luglio NAPOLI Dimaro Folgarida (TN) 14-25 luglio

Castel di Sangro (AQ) 28 luglio-12 agosto ROMA SALERNITANA Rivisondoli (AQ) 10-27 luglio

Fiuggi (FR) 28 luglio-6 agosto SASSUOLO TORINO Pinzolo UDINESE VERONA San Martino di Castrozza (TN) 11-23 luglio

