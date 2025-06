Roland Garros: Djokovic è infinito, ennesimo flop di Zverev. Nole torna a sfidare Sinner ma per Jannik c’è anche un regalo

Il serbo batte in quattro set Sascha Zverev mostrando la condizione fisica dei tempi migliori: Djokovic affronterà Sinner in semifinale con Jannik che sarà numero 1 fino a dopo Wimbledon

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Novak Djokovic non ha alcuna intenzione di cedere lo scettro. Il serbo si conferma ancora uno dei migliori del circuito e conquista la semifinale del Roland Garros che lo vedrà opposto a Jannik Sinner. Contro Zverev, il 24 volte campione slam dimostra di essere ancora un avversario da rispettare e temere.

Djokovic in versione vintage

Novak Djokovic fa parte della lunga lista di atleti che sembrano non soffrire il passaggio delle stagioni. Forse la continuità nel corso dell’anno non è quella dei tempi migliori ma la terra rossa di Parigi sembra dargli ancora una volta le sensazioni migliori. Era successo lo scorso anno alle Olimpiadi e la storia si è ripetuta anche quest’anno al Roland Garros. Il serbo non partiva di certo con i favori del pronostico contro il tedesco Zverev ma sfodera una prestazione magistrale, dopo un primo set combattuto sale in cattedra con la sua leggendaria difesa e manda in totale confusione il suo avversario.

La fotografia dell’incontro arriva nel quarto set con Nole avanti di un break sul punteggio di 3-2 ma con Sascha che ha tra le mani la possibilità di strappare il servizio al suo avversario. Ne viene fuori uno scambio da 41 colpi, con il serbo che restituisce al mittente tutto i tentativi di Zverev fino a beffarlo con un passante.

Zverev: ancora una delusione

Doveva e poteva essere l’anno della grande ascesa di Sascha Zverev ma dopo un inizio promettente il tedesco sembra essersi perso ancora una volta per strada. La finale persa contro Sinner agli Australian Open aveva fatto pensare che il tedesco fosse pronto al salto di qualità ma così non è stato, anzi. La scelta del tour sudamericano non ha pagato con la stagione che è proseguita tra tanti risultati negativi e la sola vittoria di Monaco che di certo non soddisfa le sue ambizioni. Il terzo posto nel ranking è al sicuro almeno per il momento ma alle sue spalle Jack Draper incalza.

Il regalo a Sinner

Djokovic si regala l’ennesima semifinale slam della sua carriera ma fa anche un piccolo cadeau a Jannik Sinner. La sconfitta di Zverev, che a Parigi difendeva i punti della finale conquistata lo scorso anno, permette infatti al tennista altoatesino di essere sicuro della posizione numero 1 in classifica anche dopo il torneo di Wimbledon.

Va meno bene, invece, questo risultato a Lorenzo Musetti. Un’eventuale sconfitta del serbo infatti gli avrebbe permesso di conquistare già stasera la sicurezza di essere tra i primi 5 della classifica mondiale. Servirà a questo punto un successo contro Alcaraz per riuscire a centrare l’ennesimo traguardo di una stagione da sogno.