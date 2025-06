Classifica ATP, Sinner nella storia: Jannik festeggia un anno da numero 1. Musetti e Djokovic si contendono la top-5

Il primo regno da n°1 di Sinner arriva alla sua 52esima settimana consecutiva, al termine della quale Jannik potrà festeggiare l'anniversario della salita in vetta al ranking

Nonostante tutte le difficoltà affrontate e uno stop forzato di tre mesi, Jannik Sinner è riuscito nell’incredibile impresa di estendere il proprio primo regno in vetta al ranking a un anno consecutivo, diventando il quinto di sempre a riuscirci. Al Roland Garros Lorenzo Musetti si sta confermando uomo da battere e ora può ambire alla top-5 mondiale, Novak Djokovic permettendo.

Sinner n°1 da un anno

Oggi lunedì 2 giugno inizia la 52esima settimana consecutiva in vetta al ranking per Jannik Sinner, che il 10 giugno 2024 divenne il primo n°1 italiano nella storia. Un traguardo storico quello raggiunto dall’altoatesino, che diventa il quinto giocatore di sempre a riuscire nell’impresa di occupare la vetta del ranking per un anno consecutivo al primo regno da n°1 dopo Novak Djokovic (53 settimane consecutive da n°1 al primo regno), Leyton Hewitt (75), Jimmy Connors (160) e Roger Federer (237).

In generale l’impresa di mantenere la vetta del ranking ininterrottamente per un anno è riuscita ad altri quattro giocatori, Ivan Lendl, Pete Sampras, John McEnroe e Rafael Nadal, i quali però ci riuscirono non in occasione del loro primo regno da n°1.

Musetti n°5 della race

Con il raggiungimento del suo secondo quarto di finale a livello slam in carriera grazie alla bella vittoria su Holger Rune al Roland Garros, Lorenzo Musetti si è regalato una buona chance per fare un ulteriore salto in classifica, dove ora può ambire anche a entrare in top-5. Vista la precoce eliminazione di Taylor Fritz da Parigi, vincendo il quarto di finale contro Frances Tiafoe il carrarino sarebbe certo di scavalcare lo statunitense e salire almeno in sesta posizione.

In caso poi Novak Djokovic non dovesse riuscire ad arrivare in semifinale – Alexander Zverev sarà con ogni probabilità il vero ostacolo di Nole – mentre Musetti sì, l’azzurro sarebbe a quel punto certo di entrare per la prima volta in carriera in top-5, permettendo così all’Italia di poter vantare due giocatori tra i migliori cinque al mondo per la prima volta nella sua storia.

Draper continua a salire, best ranking anche per Cobolli

Continua il momento positivo di Jack Draper, che anche grazie all’uscita di scena dal Roland Garros di Fritz ha segnato un nuovo best ranking salendo alla posizione n°4 in classifica. La corsa di Flavio Cobolli si è invece arrestata contro un Alexander Zverev ancora troppo superiore, ma il giocatore azzurro può comunque considerarsi soddisfatto dal tennis messo in campo e dal terzo turno conquistato al Roland Garros, risultato che gli permetterà di registrare un nuovo best ranking a partire da settimana prossima, quando entrerà per la prima volta tra i migliori 25 giocatori al mondo proprio in 25esima posizione.