Musetti più forte delle provocazioni di Rune: vola ai quarti del Roland Garros e trova Tiafoe

La notte parigina è magica per il carrarino, che la spunta al quarto set sull'ostico danese: la pazienza di Lollo alla fine risulta determinante per passare il turno.

Dal nervosismo contro Mariano Navone alla prova di grande maturità al cospetto di Holger Rune: Lorenzo Musetti supera a pieni voti l’esame rappresentato dall’ostico danese e vola ai quarti di finale del Roland Garros. Lo fa grazie a una prestazione di eccezionale lucidità, in cui a fare la differenza sono state la pazienza e la capacità di costruirsi scambio dopo scambio le occasioni migliori per piazzare il punto. Un Musetti ispirato, razionale, capace di non prestar attenzione alle consuete provocazioni di Rune, che quando le cose hanno iniziato a mettersi male per lui ha provato in tutti i modi a mettergli i bastoni tra le ruote.

Roland Garros, Musetti piega Rune

Grande equilibrio sin dai primi scambi tra il carrarino e il danese. Break e controbreak in continuazione nel primo set, durato addirittura 71 minuti e portato a casa dall’azzurro ai vantaggi, sul 7-5. Poi la reazione di Rune, bravo a piazzare alcuni colpi d’alta scuola e a capitalizzare i (rari) passsaggi a vuoto di Lollo: 3-6 il risultato. Quindi la riscossa di Musetti nel terzo set, nonostante qualche “furbata” di Holger per perdere tempo, come la richiesta alla giudice di sedia di controllare il peso delle palline. Dopo il 6-3 nel terzo set, Lorenzo è stato bravo a “schivare” una pallata che Rune ha tentato di tirargli al capo e a chiudere i conti nel quarto set sul 6-2, un quarto d’ora dopo la mezzanotte.

La gioia di Lollo: “Sognavo di giocare così”

Soddisfazione nelle parole del campione toscano: “Ieri sera sognavo di giocare così, di alzare il livello perché Holger è un giocatore fantastico, molto solido, che non si arrende mai. Anche nell’ultimo set, nell’ultimo game era lì. Ho dovuto giocare al top, sono fiero di me stesso. Gli ottimi risultati sulla terra? Ho messo più ordine in quello che faccio, a lamentarmi di meno e a pensare un po’ di più. Nell’ultima partita contro Navone ero molto nervoso, stavolta sono entrato in campo con un altro atteggiamento, quello che mi ha consentito di migliorare”. Quindi un ringraziamento ai tifosi: “Per tutti gli italiani che sono qui a Parigi, grazie di essere rimasti qui fino a notte fonda. Il vostro supporto è fondamentale”.

Nei quarti di finale la sfida tra Musetti e Tiafoe

Ora per Musetti è prevista la sfida nei quarti di finale contro Frances Tiafoe, testa di serie numero 15 che nel suo incontro s’è sbarazzato in tre set del tedesco Daniel Altmaier: 6-3 6-4 7-6 il risultato. Dopo aver infranto il tabù Rune, avversario che non aveva mai battuto prima, Lollo dovrà provare a pareggiare i conti con lo statunitense, in vantaggio 3-2 nei precedenti. L’americano ha vinto le ultime due sfide contro Musetti, sull’erba di Stoccarda nel 2023 e sul cemento di Cincinnati nel 2024. L’italiano, però, ha vinto l’unico precedente sulla terra rossa, ai sedicesimi di Roma nel 2023.