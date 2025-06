Roland Garros, Zverev snobba Musetti: “Alcaraz senza rivali sino alla finale”. Sascha pensa già a Djokovic e Sinner

Per Zverev Alcaraz è favorito da un tabellone che lo vede senza veri rivali sino alla finale, scordandosi però di Musetti, ormai impossibile da considerare un outsider

Carlos Alcaraz arriverà in finale al Roland Garros, ne è certo Alexander Zverev, secondo cui nella metà di tabellone dello spagnolo non sono presenti giocatori in grado di metterlo in difficoltà, contrariamente a quelli presenti nella parte alta dove è inserito lo stesso tedesco, il quale però potrebbe essersi scordato, forse di proposito, di Lorenzo Musetti, autore di una crescita che lo ha portato ormai nell’olimpo del tennis odierno.

Zverev: “Alcaraz non ha rivali, è già in finale”

Nonostante le incertezze mostrate nei match contro Fabian Maroszan nel secondo turno e Damir Dzumhur nel terzo, Carlos Alcaraz rimane il principale favorito alla vittoria finale del Roland Garros, soprattutto considerato che fu proprio lui a conquistarlo l’anno scorso e il suo rendimento sulla terra rossa in stagione, con due Masters 1000 vinti sui due disputati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A facilitare il percorso di Alcaraz nel torneo ci ha pensato anche il sorteggio, che lo ha inserito nella parte di tabellone certamente più morbida viste le assenze di Novak Djokovic e Alexander Zverev, che proprio per questa ragione in conferenza stampa dopo la vittoria su Flavio Cobolli ha dato lo spagnolo come già in finale al Roland Garros: “Non importa chi ha perso un set finora o no. Onestamente, penso che Carlos Alcaraz sarà in finale. Non vedo nessuno dalla sua parte del tabellone che possa dargli troppo fastidio. È il grande favorito, e tutti abbiamo capito perché”.

Zverev con la testa già a Djokovic e Sinner

Concluso il sorteggio era stato subito evidente che ci fosse uno sbilanciamento tra le due parti di tabellone, con tutti i principali favorito – escluso ovviamente Alcaraz – inseriti nella parte alta, per intenderci quella dove sono presenti Jannik Sinner, Novak Djokovic e, appunto, Zverev, che sembra essere con la testa proprio alle teoriche sfide ai quarti contro il serbo e in semifinale contro il n°1 al mondo: “Nella parte alta, dovremo tutti dare battaglia per pensare di sfidare Carlos nell’atto conclusivo. Penso che sarà molto divertente per il pubblico poter assistere a queste sfide”.

Zverev, forse dimentichi qualcuno…

Per quanto non ci siano dubbi sul fatto che Alcaraz sia il favorito nel proprio lato di tabellone a c’entrare la finale al Roland Garros, forse Zverev si sta dimenticando di un giocatore cresciuto tantissimo negli ultimi mesi e in grado di tenere testa e battere i migliori al mondo, come confermato in più occasioni proprio contro lo stesso Sascha.

Parliamo ovviamente di Lorenzo Musetti, principale rivale di Alcaraz nella parte bassa del tabellone in virtù degli ottimi risultati ottenuti sul rosso, ma anche della finale di Montecarlo tra i due, dove l’azzurro era riuscito a mettere in grande difficoltà lo spagnolo prima di calare vistosamente dal punto di vista fisico. Una mancanza, quella di Zverev, che però non sorprende più di tanto, considerando anche le dichiarazioni del tedesco che avevano svilito l’azzurro dopo la sua vittoria su Sascha.

Un altro possibile ostacolo per Alcaraz potrebbe essere anche Holger Rune, prossimo avversario proprio di Lorenzo e capace di battere Carlitos in finale a Barcellona, anche se facilitato dai problemi fisici del n°2 ATP.